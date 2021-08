Le film CODA est disponible sur Apple TV+

Le nouveau film du jour sur Apple TV+ s'appelle CODA.



Présenté au Festival du film de Sundance 2021 où il a remporté quatre prix, CODA est désormais disponible en streaming sur la plateforme d'Apple et raconte l'histoire de Ruby, "le seul membre entendant d'une famille sourde - un CODA, enfant d'adultes sourds".

Voici le synopsis partagé par Apple de ce film qui sort également dans quelques salles sélectionnées :

Douée d'une voix que ses parents ne peuvent pas entendre, Ruby, dix-sept ans, est le seul membre entendant d'une famille sourde - un CODA, Child of Deaf Adults. Sa vie consiste à agir en tant qu'interprète pour ses parents et à travailler sur le bateau de pêche en difficulté de la famille tous les jours avant l'école avec son père et son frère aîné. Mais lorsque Ruby rejoint le club de chorale de son lycée, elle découvre un cadeau pour chanter et se retrouve attirée par son partenaire en duo Miles. Encouragée par son chef de chœur enthousiaste et passionné à postuler dans une prestigieuse école de musique, Ruby se retrouve déchirée entre les obligations qu'elle ressent envers sa famille et la poursuite de ses propres rêves.

Vous l'aurez compris, il s'agit d'un remake de "La Famille Bélier", un film français sorti en 2014. La version américaine met en vedette Emilia Jones, Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Ferdia Walsh-Peelo, Daniel Durant, Amy Forsyth, Kevin Chapman et Marlee Matlin, lauréate d'un Oscar.

"CODA" est produit par Vendome Pictures et Pathé, avec Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi, Patrick Wachsberger et Jérôme Seydoux comme producteurs, et Ardavan Safaee et Sarah Borch-Jacobsen comme producteurs exécutifs.

Écrit et réalisé par Siân Heder ("Tallulah", "Little America"), "CODA" a été présenté aux États-Unis. Catégorie Compétition dramatique au Festival du film de Sundance 2021 et a ensuite été honoré par quatre prix sans précédent au festival : le Prix spécial du jury pour la distribution d'ensemble, le Prix de la mise en scène, le Prix du public et le Grand Prix du jury.