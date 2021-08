Reddit lance son un nouveau flux vidéo sur iOS, et ça ressemble à TikTok...

Les créateurs de TikTok n'auront peut-être plus besoin d'ajouter un "lien dans la bio", au moins pour certains types de contenu. Aujourd'hui, TikTok a présenté Jump, une nouvelle façon pour les...

Comme vous l'avez vu hier, TikTok a été l'application la plus téléchargée dans le monde en 2020, la popularité de l'application aux vidéos courtes est impressionnante et fait des envieux chez...

Ce qui n'est pas clair, c'est la façon dont Reddit extrait le contenu vidéo des subreddits que vous ne suivez pas. [...] Interrogé par The Verge sur la manière dont il recommande le contenu et sur le titre officiel de la fonctionnalité vidéo, Reddit a également refusé de commenter.

Reddit a annoncé vendredi un nouveau flux vidéo pour son application mobile qui devrait faciliter le visionnage du contenu du réseau social en un seul endroit. Ainsi, un nouveau bouton situé juste à côté de la barre de recherche fait son apparition, permettant de faire apparaitre des vidéos en plein écran dans une liste à défilement vertical. Si le design vous fait penser à quelque chose, retournez sur TikTok pour comprendre d'où vient ce format... Le nouveau flux vidéo affiche non seulement le contenu des subreddits que vous suivez, mais aussi des suggestions de vidéos provenant d'autres canaux, sans que l'on sache comment fonctionne l'algorithme.

Il y a du nouveau sur l'application officielle Reddit (v2021.31.0, 174 Mo, iOS 13.0) pour iOS, puisque les développeurs viennent de mettre à jour cette dernière pour une grande nouveauté. En effet, le flux vidéo présent sur l'application a été annoncé et ajouté dans la nuit, avec une forte inspiration pour ce que propose le réseau social TikTok...

