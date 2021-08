Un iPhone sans port pour éviter de se soumettre à la décision de l'Europe ?

Apple est le seul fabricant dans le monde à avoir choisi le port Lightning, tous les concurrents ont sélectionné le port USB-C pour créer un chargeur universel. Cette stratégie est aussi une bonne idée pour les accessoiristes qui n'ont pas à gérer un type de port par fabricant. Apple veut faire de la résistance en imposant son port Lightning, mais cette situation pourrait bientôt être changée de force avec la Commission européenne.

Un iPhone sans port ?

Chez Apple, quand un chemin est tout tracé, le géant californien n'apprécie pas qu'un tiers vienne détourner ce chemin. Alors que le port Lightning est présent sur l'iPhone depuis de nombreuses années, les choses pourraient bien changer avec une législation à venir de la Commission européenne. En effet, celle-ci souhaiterait obliger Apple à installer un port USB-C sur ses iPhone et abandonner définitivement le port Lightning. La décision n'est pas encore prise, mais ce n'est plus qu'une question de temps.



Le problème, c'est que chez Apple, une telle décision pourrait ne pas passer et créer un fort mécontentement de la direction de l'Apple Park. D'ailleurs, la firme de Cupertino n'a pas hésité à exprimer son indignation au début de l'année 2020 :

Apple est synonyme d'innovation. Des règlements qui conduiraient à la conformité dans le type de connecteur intégré à tous les smartphones gèlent l'innovation plutôt que de l'encourager. De telles propositions sont mauvaises pour l'environnement et inutilement perturbatrices pour les clients.



Plus d'un milliard d'appareils Apple ont été expédiés à l'aide d'un connecteur Lightning en plus de tout un écosystème de fabricants d'accessoires et d'appareils qui utilisent Lightning pour servir nos clients collectifs. Nous voulons nous assurer que toute nouvelle législation n'entraînera pas l'expédition de câbles ou d'adaptateurs externes inutiles avec chaque appareil ni ne rendra obsolètes les appareils et accessoires utilisés par plusieurs millions d'Européens et des centaines de millions de clients Apple dans le monde entier. Cela se traduirait par un volume sans précédent de déchets électroniques et dérangerait grandement les utilisateurs. Être contraint de perturber cet énorme marché de clients aura des conséquences bien au-delà des objectifs déclarés de la Commission.

Comment contourner cette interdiction imminente de continuer à utiliser un port Lightning sur ses iPhone ?

Apple aurait réfléchi à une stratégie pour le moins efficace : la suppression du port qui permet de recharger son iPhone.

Cette rumeur de l'iPhone sans port est en cours d'étude depuis de longues années dans l'équipe des ingénieurs Apple, plusieurs indiscrétions avaient affirmé dans le passé que cette nouveauté pourrait voir le jour bien plus vite qu'on le pense !



Avec cette nouvelle législation de la Commission européenne, Apple pourrait donc accélérer le processus de l'iPhone sans port et proposer le premier iPhone qui se recharge uniquement en sans fil ou en MagSafe.

Cette rumeur avait été mentionnée par le leaker Jon Prosser en mai 2020, celui-ci expliquait avoir eu l'information que l'organisation d'Apple était déjà prévue pour proposer prochainement la suppression du port Lightning. Le leaker dévoilait que l'objectif de la firme de Cupertino n'était pas de proposer un port USB-C, ce type de connectique ne verra jamais le jour sur un iPhone avait-il assuré.

☝️ yep.



One portless iPhone coming next year.



Never USB-C. Eventually, they’ll all be portless. — Jon Prosser (@jon_prosser) May 13, 2020



Le tweet avait été publié en 2020, mais il n'est pas prévu qu'Apple commercialise un iPhone sans port pour les iPhone 13, la nouveauté pourrait-elle être adoptée dès l'année prochaine avec les iPhone 14 ?

Proposer un iPhone sans port n'est pas simple puisqu'il faut un système équivalent à une connexion Lightning vers USB en cas de défaillance logicielle. De plus, aujourd'hui la recharge par câble est la plus rapide qui existe étant donné qu'Apple provoque un bridage de la recharge MagSafe/sans-fil pour prolonger la durée de vie de votre batterie.



