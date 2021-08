TSMC : Apple représente plus de 20% des revenus du fournisseur

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) représente aujourd'hui l'un des acteurs les plus importants dans les composants des iPhone, iPad, Mac... C'est l'entreprise qui fournit à Apple les processeurs AX et MX. D'après un récent rapport, cette collaboration rapporterait beaucoup d'argent à la firme taïwanaise.

Apple x TSMC

Dévoilé par Digitimes, le contrat qui lie actuellement Apple et TSMC permettrait au fournisseur taïwanais de générer un chiffre d'affaires très important. En effet, TSMC reçoit tellement de commandes grâce aux ventes d'iPhone, d'iPad, de Mac... Que la production tourne à plein régime toute l'année. À l'heure actuelle, le rapport estime que la firme de Cupertino représente 20% des revenus globaux de TSMC.



Bien sûr, le rapport n'entre pas dans les détails en dévoilant la somme que gagne TSMC en fabriquant les puces dans les produits Apple, mais il y a fort à parier que cela monte jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars chaque trimestre.

Au-delà d'Apple, TSMC possède également d'autres contrats avec de grandes entreprises, on pense notamment à AMD, ARM, Broadcom, Marvell, MediaTek ou encore Nvidia.

Même s'il s'agit d'accord qui reste très positif pour le chiffre d'affaires de TSMC, Apple est sans aucun doute le client le plus important pour l'entreprise taïwanaise.



Le géant californien renouvelle à chaque fois sa confiance envers Apple, car TSMC reste à chaque fois "dans le coup", c'est-à-dire que le fournisseur arrive à suivre les innovations de demain et veille à ne prendre aucun retard vis-à-vis de ses concurrents qui n'hésitent pas à investir, eux aussi, des milliards de dollars dans la recherche et le développement.

La prochaine étape dans le partenariat Apple et TSMC, c'est le passage des puces en 3 nm, une finesse qui permettra d'augmenter les performances des iPhone et autres produits Apple, mais aussi de préserver l'autonomie grâce à une meilleure gestion de l'énergie.



Source