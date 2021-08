Apple Watch Series 7 : voici un aperçu du design

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

4



Dans toutes les rumeurs qui ont mentionné l'Apple Watch Series 7, tous les rapports affirmaient que le géant californien proposerait une montre connectée avec un nouveau design dès la rentrée. Si pour l'instant aucune fuite visuelle n'a eu lieu (ce qui est bien dommage) nous avons tout de même une certaine satisfaction grâce à un rendu CAO.

Un petit aperçu avant l'heure

Il ne reste plus que quelques semaines à attendre l'annonce de la 7e génération d'Apple Watch, alors que de nouvelles prouesses autour des fonctionnalités Santé sont attendues, un nouveau design devrait aussi voir le jour.

Plusieurs indiscrétions ont affirmé que l'Apple Watch Series 7 va signer l'entrée d'un design avec des bords complètement revus pour se rapprocher d'un style similaire aux autres produits Apple actuellement commercialisés.

Des rendus CAO ont été publiés aujourd'hui par le site 91 Mobiles, ils offrent un petit aperçu de ce que les rumeurs décrivent depuis plusieurs mois.

Sur ce rendu 3D, on retrouve les mêmes bords plats qui existent déjà sur les iPhone 12, la dernière génération d'iPad Pro et d'iMac, Apple souhaite imposer cette "nouvelle tendance" dans l'ensemble de ses produits, jusqu'à votre poignet !



Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le bouton latéral qui sert à éteindre l'Apple Watch, appeler les urgences ou tout simplement accéder au multitâche n'a pas changé d'emplacement. Pareil pour la Digital Crown qui reste à l'endroit habituel, au-dessus du bouton latéral. Finalement, on constate un changement de design, mais très léger.

Le rapport explique également que la source qui a permis de mettre en ligne ce rendu CAO affirme que l'Apple Watch Series 7 sera disponible dans un modèle de 44 mm (44x38x9 mm) avec un écran de 1,8 pouce.

À titre de comparaison, l'Apple Watch Series 6 mesure 44X38X10,7 mm et pèse 36 grammes.



Ce rendu CAO vous est familier ?

En effet, nous avons nous-mêmes remarqué à la rédaction que l'image en 3D ressemble fortement à l'Apple Watch Series 7 qui a récemment été mise en avant dans un concept. Regardez ci-dessous, la ressemblance est frappante !

L'Apple Watch Series 7 devrait profiter d'un processeur plus rapide, de l'intégration de la puce Ultra Wideband (la même qui est présente sur l'iPhone et les AirTags).

Dans les rumeurs, on parle également d'un capteur de température corporelle ou encore d'un capteur de glycémie et/ou d'alcoolémie, si Apple a été jusqu'ici, ça serait incroyable et extrêmement positif pour les ventes !

L'Apple Watch Series 7 devrait être présenté dans l'un des Apple Event qui aura lieu en fin d'année.



