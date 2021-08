iCloud pour Windows 12.5 ajoute le gestionnaire de mots de passe

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Apple a publié une nouvelle version de l'application iCloud pour Windows, avec la mise à jour 12.5 ajoutant une application de gestionnaire de mots de passe pour tirer parti du Trousseau iCloud pour les utilisateurs de Windows.

iCloud Keychain débarque enfin sur Windows

Avec la nouvelle option de gestion des mots de passe, ceux qui exécutent Windows peuvent accéder à leurs mots de passe du Trousseau iCloud et peuvent ajouter, modifier, copier-coller, supprimer et rechercher des noms d'utilisateur ou des mots de passe synchronisés. Apple a publié en janvier une version mise à jour d'iCloud pour Windows qui faisait allusion à la nouvelle application de mot de passe, mais jusqu’ici sans outil concret.



Voici les nouveautés :

Affichez et gérez vos mots de passe enregistrés sur votre PC Windows avec la nouvelle application Mots de passe iCloud

Synchronisez vos mots de passe entre les appareils et le PC dans Edge à l'aide de l'extension de mots de passe iCloud

Les nouvelles extensions de mots de passe iCloud pour Microsoft Edge et Windows Chrome fonctionnent en tandem avec la fonctionnalité de mot de passe, permettant données iCloud d'être remplis automatiquement sur une machine Windows comme dans Safari. Les noms d'utilisateur et les mots de passe créés pour les sites Web sont automatiquement ajoutés à l'application Mots de passe et se retrouvent donc sur vos appareils Apple connectés avec le même identifiant.



Pour information, les mots de passe du Trousseau iCloud sous Windows sont stockés dans une base de données chiffrée et sont transférés à l'extension du navigateur à l'aide d'un canal sécurisé.

Avec cette application, les utilisateurs peuvent garder leurs photos à jour sur tous les appareils, y compris leurs PC. Ils peuvent également créer des albums partagés et inviter d'autres personnes à ajouter leurs propres photos, vidéos et commentaires.

Pour installer iCloud pour Windows, les utilisateurs ont besoin de Windows 10 version 18362.145 ou supérieure.

Dans l'ensemble, iCloud pour Windows comprend :

Photos iCloud

iCloud Drive

Mots de passe iCloud

Courrier iCloud, contacts, calendriers et signets

Le gestionnaire de mots de passe fait partie d'iCloud pour Windows 12.5, et les utilisateurs de PC peuvent le télécharger sur le Microsoft Store.