SharePlay arrivera avec iOS 15.1 ou iOS 15.2

Hier à 20:30

Medhi Naitmazi

3



Oups, SharePlay, l'une des nouveautés les plus attendues sur iOS 15 ne sera pas disponible au lancement en septembre prochain. C'est ce que vient d'annoncer Apple lors de la publication de la bêta 6 d'iOS 15. Pire, la fonctionnalité qui était en test depuis quelques semaines a disparu de la bêta 6.

SharePlay repoussé à plus tard

Voici la justification apportée par Apple au sujet de SharePlay :

SharePlay a été désactivée dans la bêta 6 d’iOS 15, iPadOS 15 et tvOS 15 pour les développeurs et sera désactivée dans la bêta 6 de macOS Monterey. SharePlay sera également désactivée pour une utilisation dans leurs versions initiales cet automne. SharePlay sera à nouveau activée dans les futures versions bêtas des développeurs et sera disponible auprès du public avec les mises à jour logicielles plus tard cet automne.

Pour ceux qui n'auraient pas consulter les 250 nouveautés d'iOS 15, SharePlay permet de partager, via FaceTime, un film, une musique ou tout simplement votre écran avec vos amis. Une nouvelle façon de voir la vie pour ceux qui sont à distance, ou tout simplement avec la pandémie qui limite nos contacts. Attention toutefois à l'isolation indirectement poussée par les plateformes de streaming, cela ne doit pas devenir la norme sous peine d'avoir une hécatombe psychologique dans quelques années.



Pour en revenir aux raisons qui ont poussé la firme a décalé le lancement de sa nouveauté phare, aucun détail n'a été communiqué. Pour l'avoir testé sur les bêtas précédentes, on peut facilement devenir que les performances n'étaient pas encore satisfaisantes pour Apple et que la partie SDK pour les développeurs (Netflix, Spotify, etc) est encore loin d'être bouclée. Comprenez qu'il faudra attendre iOS 15.1 ou iOS 15.2 pour en profiter.



Du coup, l'intérêt de passer à iOS 15 est encore plus réduit, puisqu'il ne reste qu'une poignée d'évolutions notables. D'ailleurs, quelle est votre nouveauté préférée ?