Google va copier la fonction SharePlay d'iOS 15 dans Google Duo

Tout comme Samsung, Google n'en est pas à sa première fois quand il s'agit de plagier de bonnes idées issues de l'écosystème Apple. Depuis iOS 15, les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac peuvent partager une musique, une vidéo ou un contenu en streaming via une conversation FaceTime en duo ou en groupe. Cette nouvelle fonctionnalité a beaucoup plu à la firme de Mountain View qui a décidé de proposer la même chose pour les conversations Google Duo.

Si vous avez déjà eu l'occasion de tester la fonctionnalité SharePlay dans iOS 15, vous avez probablement vu l'incroyable potentiel de cette nouveauté. Elle vous permet de faire écouter à vos proches une musique que vous avez appréciée sur Apple Music, de regarder l'épisode d'une série sur Disney+, de profiter d'un stream sur Twitch... C'est sympathique et ça offre une valeur ajoutée à vos conversations sur FaceTime !



Lors de l'annonce des Samsung Galaxy S22 qui a eu lieu aujourd'hui, nous avons appris que Google s'apprête à proposer une expérience identique à celle d'Apple. Le partage des contenus pourra se réaliser directement dans les appels vidéos de l'application Google Duo, une app concurrente à FaceTime (qui a d'ailleurs besoin d'un petit coup de boost niveau de popularité).

Selon les premiers retours, il sera possible de regarder des vidéos en simultanée sur YouTube, de choisir un itinéraire à deux ou plusieurs sur Google Maps ainsi que plein d'autres possibilités. On imagine que dès la disponibilité de cette fonctionnalité, des services de streaming musicaux comme Spotify, Tidal ou même YouTube Music rejoindront le mouvement.

Les appels vidéo avec Duo peuvent vous aider à vous connecter avec vos amis et votre famille, quelle que soit la distance. Grâce à la prise en charge du partage en direct dans vos applications préférées, vous pourrez utiliser Duo sur votre Galaxy S22 et votre Galaxy Tab S8 pour faire du remue-méninges avec vos amis et collègues via Jamboard, partager des idées et des images dans Samsung Notes et Gallery, regarder des vidéos ensemble sur YouTube ou rechercher des lieux sur Google Maps.