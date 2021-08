La Tesla à 25 000 $ fabriquée à Shanghai ?

Au menu du jour du côté de Tesla : un Gigafactory de Shanghai qui gère la quasi-totalité de la production de la marque, une Tesla à moins de 30 000 $ prévue pour 2022/2023 ou encore une attente interminable pour le lancement du Gigafactory de Berlin.

Une Tesla à 25 000 $ ça vous tente ?

Comme souvent, il y a pas mal d'infos au sujet de Tesla. Cette fois-ci nous n'allons pas parler de cryptomonnaie comme moyen de paiement mais de productivité et encore mieux, d'une possible nouvelle Tesla qui serait la moins chère jamais créée.



Premièrement, il est à noter que l'usine Tesla située en Chine que l'on nomme Gigafactory de Shanghai est à l'heure actuelle l'usine principale en termes de production et d'exportation de la marque.

Pour être encore plus précis, on estime carrément que 90% de la production des Tesla sera faite à Shanghai d'ici la fin de l'année et c'est justement ce qu'a confirmé le sous-secrétaire du Lingang New Area Party via Twitter.

Lingang New Area party undersecretary: Tesla GF3 localization rate to reach ca 90% by 2021 end.

Une telle annonce n'est pas anodine car si cela se confirme et que tout se passe bien, il se pourrait que la fameuse Tesla la moins chère du marché elle aussi assemblée puis exportée depuis ce Gigafactory.



Pour rappel, cette petite Tesla serait moins chère que la Model 3 et donc plus abordable. Bien évidemment, qui dit prix au rabais dit quantité de production plus grande et il se pourrait même que cela soit la Tesla la plus produite (et certainement vendue) dans le futur.



Nous n'avons encore aucune information officielle à ce sujet et connaissant Tesla, il vaut mieux prendre son mal en patience, mais les plus optimistes pensent que les premiers prototypes seront testés sur route d'ici fin 2021.



Pour terminer autour de l'actualité Tesla, parlons rapidement du Gigafactory européen (Berlin). Cela fait maintenant des mois que celui-ci devrait être validé par les autorités allemandes mais comme vous le savez, un projet d'une telle ampleur prend du temps à se concrétiser, et Elon Musk n'y échappe pas.



Initialement prévu pour le premier semestre 2021, Musk espère maintenant que le mois d'octobre sera enfin le moment où il recevra le fameux document qui lui donnera l'autorisation de lancer cette usine hors-norme.