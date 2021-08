Afghanistan : WhatsApp interdit un numéro d'urgence mis en place par les taliban

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

William Teixeira

Réagir



Depuis plusieurs jours, les taliban ont pris le pouvoir en Afghanistan et contrôlent maintenant plus de 70% du pays avec des hommes partout dans les rues. Voulant s'acheter une nouvelle image, l'organisation terroriste souhaite adopter une nouvelle approche, celle-ci est présentée comme étant bienveillante et plus douce. Souhaitant que les débuts en Afghanistan se passent bien, les taliban ont eu l'idée de mettre en place un numéro d'urgence visant à dénoncer les infractions.

WhatsApp blacklist le numéro d'urgence

"Maintenir l'ordre", voici le premier objectif des taliban qui ont pris de force le pouvoir en Afghanistan. En début de semaine, les taliban ont mis en place un numéro d'urgence sur l'application de messagerie instantanée WhatsApp (très populaire dans le pays), à partir d'un simple numéro les habitants de Kaboul et de toutes les autres villes contrôlées par le groupe terroriste pouvaient signaler une infraction.

Il était possible de dénoncer l'auteur d'un vol, de violence, d'adultère... D'un simple message ou par un appel vocal, comme un numéro d'urgence de n'importe quel pays !



Connaissant la charia et son système pénal barbare qui viole les droits de l'homme, le groupe Facebook a décidé de prendre une mesure immédiate visant à interdire l'envoi de messages et l'émission d'appels vers ce numéro mis en place par les taliban.

Le groupe Facebook ne compte pas en rester là, via une communication, il a été mentionné que l'ensemble des groupes, chaînes officielles des taliban et numéros mis en place seront progressivement analysés et bloqués si cela peut mettre en danger les Afghans.

Cette "réactivité soudaine" de l'entreprise de Mark Zuckerberg survient après une multitude de critiques de l'opinion publique aux États-Unis, beaucoup dénoncent un manque de décisions pour éviter que les taliban s'en prennent à la population grâce aux moyens de communication.

Même si les taliban souhaitent maintenant mettre en avant un gouvernement stable qui ne nuit pas "aux vies, aux biens et à l'honneur" des Afghans, la majorité des personnes préfèrent ne pas jouer la carte de la naïveté face à des personnes derrière les attentats les plus meurtriers de notre époque.



Plusieurs experts de la situation en Afghanistan dénoncent malgré tout une prise de position inutile de la part de Facebook. C'est le cas par exemple d'Ashley Jackson une ancienne travailleuse humanitaire de la Croix-Rouge et d'Oxfam en Afghanistan. Selon ses propos, restreindre la communication entre les Afghans et les taliban n'est pas un point positif, puisque c'est par l'échange écrit et vocal qu'on arrive à faire évoluer une cohabitation et exprimer ses préoccupations.

Ashley Jackson a expliqué :

Prévenir la communication entre les gens et les taliban n'aide pas les Afghans, c'est juste une grande réputation. Si soudain les talibans ne peuvent pas utiliser WhatsApp, vous isolez simplement les Afghans, ce qui rend plus difficile pour eux de communiquer dans une situation déjà panique. [Les actions de WhatsApp] sont vraiment malavisées.

D'autres réseaux sociaux et messageries instantanées surveillent de près la situation en Afghanistan et sont vigilants pour éviter que les taliban exploitent les moyens de communications pour réaliser des actes odieux.

Pour l'instant, le chef des taliban s'exprime librement sur Twitter sans aucun message d'avertissement ni sanction de la part du réseau social.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger