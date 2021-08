Apple lance le mini-jeu "Play, pause, delete" sur sa chaîne YouTube

Il est loin le temps où Apple ignorait complètement YouTube pour communiquer avec ses clients dans le monde entier. Aujourd'hui, la plateforme de vidéos de Google est énormément utilisée par Apple pour : la présentation de nouveaux produits, les spots publicitaires, les Apple Event, les ateliers Today at Apple... Et maintenant, les minis-jeux télévisés avec des artistes !

Apple propose un mini-jeu sur YouTube

Apple semble explorer toutes les opportunités que peut apporter une plateforme comme YouTube, l'une des dernières idées de l'Apple Park est de créer un rapprochement inédit et exclusif entre un artiste et ses fans.

Depuis quelques heures, Apple a mis en ligne la première vidéo du jeu Play, Pause, Delete. Cette courte vidéo de seulement 6 minutes et 31 secondes consiste à poser des questions ciblées autour de la culture, la musique et toutes les autres questions qui sont proches de ces deux thématiques.



Des catégories personnalisées sont mises en avant et l'artiste peut répondre "Play", "Pause" ou "Delete" suivant ses préférences personnelles.

Le format de la vidéo rappelle des vidéos qu'on a déjà pu voir sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Plusieurs médias français proposent le même concept, une célébrité face à une caméra qui doit dévoiler ses préférences face à des sujets qui lui sont montrés.



Au niveau du montage de la vidéo, Apple propose quelque chose de vif, rapide et jeune, le style de vidéo qui se partage à très grandes vitesses sur les messageries instantanées et sur les réseaux.

Pour cette première édition de Play, Pause, Delete, Apple a fait venir Coi Leray, une rappeuse américaine populaire aux États-Unis et qui se fait progressivement connaître en Europe.