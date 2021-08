Windows 11 : changer le navigateur par défaut est un parcours du combattant

Avec Edge, Microsoft fait tout pour vous convaincre d'abandonner les alternatives populaires comme Google Chrome, Mozilla Firefox ou encore Safari d'Apple. Si les efforts des développeurs sont là, les utilisateurs ne se pressent pas pour abandonner leur habitude. Avec Windows 11, Microsoft a décidé de cesser d'être sympathique et passe au forcing avec une méthode qui ne plait pas.

Le "par défaut" change sur Windows 11

Microsoft n'a jamais été embêtant pour changer son navigateur par défaut sur Windows, par exemple avec Windows 10, il suffit d'aller dans les "Paramètres", de se rendre dans "Applications" puis d'aller dans "Applications par défaut" dans la colonne à gauche.

Avec Windows 11 le fonctionnement ne sera plus exactement le même, Microsoft a décidé de compliquer les choses en mettant en place une obligation de définir les types de fichiers et de liens que doit ouvrir le navigateur par défaut.



Comme vous le savez, il existe plusieurs types de fichiers et de liens quand vous accédez à une page internet.

Il y a les pages qui ont un lien en HTTP, d'autres qui sont en HTTPS, à la fin de l'URL il y a aussi différents types de fichier, certains sont en HTML, WEBP, PDF...

Avec Windows 11 il faudra définir quel navigateur par défaut vous voulez pour chaque type de fichiers et type de lien.



Le chemin sera le même que sur Windows 10, mais l'interface finale ne sera pas du tout la même.

Le changement de navigateur par défaut va devenir pénible et bien plus long qu'avec les précédentes versions de Windows publié jusqu'ici.

Voici la liste dont vous devrez renseigner votre navigateur souhaité :

.html

.pdf

.shtml

.svg

le .webp

.xht

FTP

HTML

HTTPS

Ce changement est vu par les utilisateurs de Windows 11 comme une dissuasion de changer de navigateur internet, comme Microsoft Edge est en retrait sur le marché par rapport à Google et Mozilla, Microsoft joue la carte de la difficulté du choix.

Bien sûr, certains utilisateurs iront jusqu'au bout en changeant le navigateur par défaut pour tous les types de liens/fichiers, d'autres abandonneront par manque de motivation quand ils verront la liste.



Du côté de la concurrence, ce changement majeur est très mal vu puisqu'on comprend très vite les intentions malsaines de Microsoft avec cette nouvelle page dans les paramètres.

Selon Selena Deckelmann la vice-présidente de Firefox qui s'est confié à The Verge, cet obstacle n'est pas acceptable :

Depuis Windows 10, les utilisateurs doivent prendre des mesures supplémentaires et inutiles pour définir et conserver les paramètres de leur navigateur par défaut. Ces obstacles sont au mieux déroutants et semblent conçus pour saper le choix d’un utilisateur pour un navigateur non-Microsoft

Opera et Vivaldi se disent également outrés par le comportement de Microsoft qui leur fera perdre de nouveaux utilisateurs dès que Windows 11 deviendra l'OS majeur en circulation.

Chez Vivaldi on parle d'une situation qui empire progressivement et chez Opera on constate un manque de respect envers le choix des utilisateurs de PC.



Le dernier navigateur internet à s'être exprimé, c’est Brave, l'équipe de direction regrette également ce changement contraignant, mais le problème pour Brave est plus du côté des widgets de Windows 11. Les utilisateurs ne pourront pas profiter des widgets s'ils décident de ne pas utiliser Microsoft Edge, une expérience utilisateur gâchée à cause d'une entreprise qui souhaite à tout prix imposer son navigateur internet.

Il semble que les widgets de Windows 11 ignorent le choix de navigateur par défaut d’un utilisateur et imposent Microsoft Edge pour le contenu à la place. Brave considère les utilisateurs comme une priorité et nous ne pouvons approuver cette approche de Windows 11, car le choix d’un navigateur par défaut a de nombreuses implications pour les individus et leur vie privée. Les utilisateurs doivent avoir la liberté de choisir.

Ce comportement plutôt courant chez Apple est très rare chez Microsoft. La question qui se pose maintenant est : "est-ce que les nombreuses critiques vont inciter Microsoft à changer le fonctionnement du choix navigateur par défaut sur Windows 11 ?". Pour l'instant, aucune plainte pour pratique anticoncurrentielle n'a été déposée.