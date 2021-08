Le casque Sony MDR-1AM2 est en promotion à -41%

Julien Russo

Vous êtes à la recherche d'un casque haut de gamme sans vouloir y mettre plus de 300 euros ? Cette promotion va probablement vous intéresser puisqu'elle concerne l'un des meilleurs casques de Sony avec des caractéristiques audio très convaincantes. Ne ratez pas cette belle promotion à -41% sur une durée limitée.

La majorité des casques commercialisés aujourd'hui mettent un peu trop en avant les fonctionnalités du type "réduction du bruit", "Mode Transparence"... et pas assez les performances sur l'audio. Ce casque de Sony inverse la tendance et mise énormément sur la qualité du son pour vous convaincre.



Le Sony MDR-1AM2 propose un son authentique, si vous êtes exigeant sur la qualité de la musique que vous écoutez, avec ce casque vous trouverez des basses profondes aux voix aigües grâce à la technologie Beat Response Control.

La marque explique que le casque a été conçu pour capturer l'essence de chaque morceau et se rapprocher le plus possible de la version originale grâce au Hi-Res Audio.



Sony inclut un diaphragme en polymère, cela permet d'obtenir un son plus cohérent et précis, quelle que soit la gamme de fréquences (jusqu'à 100 kHz). Vous bénéficierez aussi d'une puissance audio supérieure et d'une grande durabilité !

Avec le Sony MDR-1AM2, pas de Bluetooth, le casque ne fonctionne qu'avec un câble qui est fourni dans le packaging, le fabricant considère le câble comme un élément indispensable pour une connexion équilibrée, une transmission sans pertes et sans distorsion du son. Le Bluetooth a l'avantage d'être pratique, mais la qualité de la musique ne sera jamais la même qu'avec un fil, sur ce coup-là, c’est impossible de contredire le discours commercial de Sony !



Niveau confort, Sony a inclus sur ce casque des coussinets anti-pression, vous pourrez avoir le casque pendant plusieurs heures sur la tête sans ressentir aucune gêne. Les coussinets sont conçus en cuir souple et permettent au passage un confort d'écoute optimal. Le design a été pensé pour envelopper vos oreilles afin d'offrir une isolation parfaite !



Vous l'aurez compris, ce casque se démarque de ses concurrents par sa simplicité, pas de Bluetooth, de réduction de bruit, de mode Transparence ou d'assistants vocaux intégrés, le Sony MDR-1AM2 s'adresse aux personnes qui aiment la musique, sans toutes les fonctionnalités qui font monter le prix final du casque.

À noter que le casque se transporte facilement grâce à une fonction pliante qui simplifie le rangement dans un sac. Il intègre également un micro pour les appels.