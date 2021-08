Finalement trois keynotes en septembre avec iPhone 13, iPad et Mac M1X ?

Il y a 25 min

Alban Martin

Alors que Bloomberg annonçait il y a quelques jours deux keynotes du côté d'Apple entre septembre et novembre, les journalistes de DigiTimes penchent plutôt pour trois évènements sur le mois de septembre. Un pour iPhone, un pour iPad et un pour Mac, grosso modo.

Trois keynotes en septembre, une première pour Apple

Apple prévoit d'organiser plusieurs événements de produits en septembre, plutôt que trois conférences distinctes réparties entre septembre, octobre et novembre, selon des sources de DigiTimes.



Dans un nouveau rapport publié aujourd'hui, nos confrères indiquent qu'Apple "organisera une série de conférences de lancement de produits en septembre".



Apple s'apprête à lancer plusieurs nouveaux produits cet automne, y compris l'iPhone 13, l'Apple Watch Series 7, les AirPods 3, un iPad mini 6, un nouvel iPad 9 et bien sûr, les très attendus MacBook Pro 2021 en 14 et 16 pouces.

L'automne dernier, Apple avait à peu près renouveler les mêmes produits, mais étalés sur trois mois avec, à chaque fois, un keynote virtuel. Le format numérique a permis à Apple de planifier plus soigneusement les sorties de ses produits, mais il était plus difficile pour les clients de suivre les keynotes en raison de leur rythme soutenu.



Le premier événement d'automne d'Apple en 2020 a eu lieu le 15 septembre, avec l'Apple Watch Series 6, l'Apple Watch Series SE, l'iPad‌ 8 et l'iPad Air 4 redessiné. La série iPhone 12 ainsi que le HomePod mini ont été annoncés lors du deuxième événement de la société moins d'un mois plus tard, le 13 octobre. Ensuite, Apple a organisé son événement axé sur les Mac M1 le 10 novembre.



Le scénario rapporté par DigiTimes, où Apple organisera plusieurs événements sur le mois de septembre est peu probable, même si rien n'est impossible. Répartir les annonces et les sorties permet à Apple d'être toujours en tête sur les sites d'actualité, mais aussi de mieux gérer l'effort de production nécessaire, notamment en ces temps de pénurie sur les semi-conducteurs.



En tout cas, si cela se confirme, cela voudrait dire que DigiTimes avait raison sur la future sortie des MacBook Pro 2021 en septembre, alors que les autres analystes penchaient déjà pour novembre, nous y compris.



Nous en saurons plus le mois prochain avec la présentation des iPhone 13... et peut-être des autres nouveautés Apple. Restez dans le coin, ça va chauffer !