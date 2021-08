Tetris Beat est disponible sur Apple Arcade avec Spatial Audio

Tetris® Beat est enfin disponible sur la plateforme de jeu en illimité d'Apple. Plus d'un mois après l'annonce, voici le nouveau titre de N3twork qui mélange les puzzles de suppression de ligne d'Alexei Pajitnov avec des éléments de jeu de rythme. Plus vous gardez le rythme, plus vos combos sont forts. Un classique revisité !

Tetris® Beat : le rythme dans la peau

Tetris Beat reprend donc le principe du jeu de puzzle mondialement connu pour fusionner son gameplay populaire avec de la musique exclusive et des mécaniques rythmiques innovantes. Le jeu propose une variété éclectique de musiciens talentueux, dont Alison Wonderland, GARZA, Hannah Diamond, Octo Octa, Dawud, Cinthie et bien d'autres, avec de nouvelles chansons ajoutées chaque mois par les talents les plus tendances et les plus prometteurs du moment.



Dans Tetris Beat, les joueurs tournent et relâchent les Tetriminos en suivant le rythme pour construire la chaîne de combo la plus impressionnante et marquer des points. Les fans de Tetris qui recherchent l'expérience de jeu traditionnelle peuvent essayer le Marathon mode, où ils peuvent également choisir la bande sonore. Et à chaque fois, les possesseurs de AirPods Pro ou AirPods Max auront la joie de profiter d'une immersion totale grâce à la compatibilité Spatial Audio, comme ce qu'on trouve sur Apple Music ou plus récemment Netflix.



On compte 3 modes de jeux au total dans Tetris Beat, dont Drop qui mise tout sur le tempo, Tapez qui vous fait choisir une pièce stratégique et Marathon donc qui représente l'expérience traditionnelle. C'est bien pensé, joliment réalisé et accessible à toute la famille.



Voici les caractéristiques clés du jeu :

18 chansons Dance, Hip Hop et Pop dès le lancement et de nouvelles chansons chaque mois

Missions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles

3 niveaux de difficulté pour chaque mode

Un tableau de classement pour chaque chanson qui permet de mettre au défi vos amis de Game Center et le monde entier

Prise en charge de manettes physiques

Prise en charge du Spatial Audio pour AirPods Pro & AirPods Max

Écran divisé pour le jeu JcJ du Marathon Mode sur Apple TV

Jeu multiplateforme, jouez sur Apple TV, Mac, iPad et iPhone



Comme d'habitude, Apple ne compte pas sur un jeu en particulier pour vous attirer vers son offre "Arcade". Au lieu de ça, la firme de Cupertino publie quasiment chaque semaine des titres, en maintenant le prix de l'abonnement à 4,99€ par mois. Plus de 200 jeux sont actuellement disponibles en un clic et sur tous vos appareils Apple.

