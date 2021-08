Enquête : l'écart salarial entre les hommes et femmes est de 6% chez Apple

Aux États-Unis comme dans beaucoup de pays dans le monde, on constate chaque année un écart salarial entre les hommes et femmes. Si certaines entreprises luttent contre cette pratique en mettant tout le monde au même niveau quand il s'agit du même poste, on continue malgré tout à observer un écart. C'est le cas chez Apple, une enquête lancée par Cher Scarlett dévoile une absence d'égalité salariale.

L'enquête qu'Apple n'aurait préféré jamais voir

Chez Apple, les sondages et enquêtes internes visant à dévoiler des inégalités ou à recueillir l'avis des salariés sont strictement interdits, le géant californien explique qu'à chaque fois ce sont des informations trop sensibles qui sont dévoilées.

Cher Scarlet qui travaille dans l'équipe des ingénieurs logiciels d'Apple a tout de même pris l'initiative de lancer sa propre enquête pour connaître le pourcentage d'écart salarial entre les hommes et les femmes chez Apple !

Après plusieurs mois d'analyse des données recueillies par les volontaires en interne, il s'est avéré que les hommes sont 6% mieux payés que les femmes alors qu'ils ont les mêmes compétences, la même expérience et le même poste.



Si cela ne parait "pas énorme", quand on regarde sur un salaire annuel, cela peut représenter plusieurs milliers de dollars supplémentaires sur la fiche de paie. N'oublions pas qu'on parle des employés travaillant à l'Apple Park, c'est pour la plupart des salaires élevés, car ils sont à des postes stratégiques dans l'évolution des produits Apple.

Quand on compare cet écart avec les autres entreprises basées à San Francisco, on constate qu'Apple est au-delà de la moyenne puisque chez la concurrence, c'est plutôt de l'ordre de 5%.

En 2016, Tim Cook s'était exprimé quant à l'importance qu'il accordait à réduire l'écart salarial de manière conséquente pour les métiers à l'Apple Park, mais aussi tous les autres comme les bureaux, la logistique, la vente en détail...

Dans une déclaration à The Verge, Cher Scarlett a expliqué :

Nous savons que l'équité salariale était un problème dans le passé et Apple a fait quelque chose pour le résoudre, mais nous avons à nouveau cette conversation parce que nous constatons des lacunes dans certains domaines de l'entreprise et nous voulons savoir ce qu'Apple fera pour l'empêcher de se produire d'une année sur l'autre

L'enquête a aussi révélé une différence dans les équipes de certains services, dans les postes techniques ou les postes de direction dans l'entreprise, les hommes blancs sont très nombreux. Il y a selon les statistiques récoltées peu de femmes, mais aussi peu d'employés non blancs.



Cette enquête sur l'égalité salariale a fait beaucoup de bruit à l'Apple Park, c'est justement ce que souhaitait Cher Scarlett : relancer le débat et les conversations autour de ce problème persistant même en 2021 !

Pour s'exprimer publiquement, Apple est passé par un porte-parole qui a déclaré à The Verge :

Apple a un engagement ferme et de longue date en faveur de l'équité salariale. À l'échelle mondiale, les employés de tous les sexes gagnent la même chose lorsqu'ils effectuent un travail similaire avec une expérience et un rendement comparables.



Aux États-Unis, il en va de même pour les employés de toutes races et ethnies. Nous ne demandons pas d'historique salarial pendant le processus de recrutement. Nos offres de base de recruteurs sur les employés d'Apple occupant des postes similaires. Et chaque année, nous examinons la rémunération des employés et nous nous assurons de maintenir l'équité salariale.

Aux États-Unis, une multitude de projets de loi exigeant une égalité des salaires hommes et femme ont été rejetés depuis plus de 20 ans. Barack Obama avait émis une proposition de loi visant à imposer aux entreprises américaines la même fiche de paie au même poste, quel que soit le sexe de la personne, mais les républicains avaient refusé par peur d'une vague de poursuites judiciaires contre les employeurs.