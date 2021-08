Il achète un iPhone 11 sur Leboncoin et reçoit une boîte de ratatouille à la place !

Il y a 5 heures

Julien Russo

9



Les sites de petites annonces comme Leboncoin regorgent de bonnes affaires, on y trouve un tas de bons plans, mais aussi... un tas d'arnaques ! Un habitant de Saint-Lys au sud de Toulouse a raconté sa mésaventure au média Sud Ouest, alors qu'il croyait recevoir un iPhone en parfait état, il a finalement reçu une boîte de ratatouille.

Attention aux sites d'occasions

Si vous êtes habitué à acheter des articles sur les sites d'occasions, vous êtes peut-être déjà tombé sur des vendeurs malhonnêtes. S'ils sont en général facilement détectables, il y en a certains qui sont tellement persuasifs dans leurs propos et dans leur démarche qu'on fonce les yeux fermés !

C'est un peu ce qui s'est passé pour un Haut-Garonnais de 16 ans, alors que le jeune homme souhaitait acquérir un iPhone 11 à un prix très attractif (264€) celui-ci a eu une mauvaise surprise lors du déballage du colis.



La première prise en main était plutôt convaincante puisque le colis correspondait au poids d'un iPhone avec son emballage et ses accessoires, mais à l'ouverture... Le jeune homme a vite déchanté puisqu'il a aperçu une boîte de ratatouille premier prix.

Je me suis dit c’est une blague. Je suis retourné au magasin Intermarché où j’avais récupéré mon colis, j’ai expliqué la situation et il y avait une dame à côté qui rigolait […] On m’a dit qu’on ne pouvait rien faire pour moi alors j’ai contacté Leboncoin.

L'adolescent de 16 ans a expliqué avoir une certaine confiance dans la transaction puisque celle-ci passait par la fonction de paiement sécurisé proposé par Leboncoin.

Un système qui permet d'acheter un produit en toute sécurité puisque le vendeur ne reçoit pas l'argent tant que le colis n'a pas été déclaré comme livré sur le tracking de l'envoi.



L'un des avantages du paiement by Leboncoin, c'est d'avoir une assistance téléphonique en cas de litige. Après cette mésaventure, le jeune homme a contacté Leboncoin qui s'est rapproché du vendeur pour connaître la raison de cet envoi étrange.

Surpris, le vendeur a déclaré avoir bien emballé un iPhone 11 et non une boîte de ratatouille comme l'a affirmé l'adolescent, pour faire simple, le vendeur se décharge de sa responsabilité et sous-entend que le problème pourrait venir du transporteur.



À l'heure actuelle, le jeune homme n'a toujours pas de suite de la cellule de litige du site d'occasion. En attendant de trouver une solution, une plainte a été déposée contre le vendeur pour arnaque et malhonnêteté.

Une enquête va être ouverte et le vendeur sera probablement convoqué au commissariat dans les plus brefs délais.

Attention aux arnaques

Savoir faire la différence entre une bonne affaire et une arnaque n'est pas toujours simple sur les sites d'occasions. La seule solution est d'être vigilant quand vous discutez avec un vendeur qui est prêt à vous expédier un produit.

Voici quelques astuces pour facilement repérer une arnaque :

Les prix très attractifs sont souvent une arnaque : vous êtes en train de parcourir les résultats de recherche des iPhone 12 Pro et vous voyez le dernier modèle d'Apple à seulement 300€ ?

Quand les prix sont bas, il s'agit très souvent d'une arnaque, le vendeur essaie à tout prix d'attirer le maximum d'utilisateurs pour que son annonce lui rapporte le plus d'argent possible avant la suppression de celle-ci.

Dites-vous qu'une personne qui propose un prix jusqu'à 40% inférieur aux autres annonces a déjà un comportement très... suspect ! Puisque après tout, pourquoi vendre un iPhone 12 Pro à 300€ quand il se vendra facilement à 850€.

: vous êtes en train de parcourir les résultats de recherche des iPhone 12 Pro et vous voyez le dernier modèle d'Apple à seulement ? Quand les prix sont bas, il s'agit très souvent d'une arnaque, le vendeur essaie à tout prix d'attirer le maximum d'utilisateurs pour que son annonce lui rapporte le plus d'argent possible avant la suppression de celle-ci. Dites-vous qu'une personne qui propose un prix jusqu'à 40% inférieur aux autres annonces a déjà un comportement très... ! Puisque après tout, pourquoi vendre un iPhone 12 Pro à 300€ quand il se vendra facilement à 850€. Les fautes d'orthographe : Quand vous voyez des fautes dans le titre, dans les détails de l'annonce, il peut s'agir d'une personne qui n'a pas une bonne connaissance du français, mais aussi d' une personne à l'étranger qui réalise des arnaques sur internet pour combler ses fins de mois. Ce type d'annonce doit attirer votre attention.

: Quand vous voyez des fautes dans le titre, dans les détails de l'annonce, il peut s'agir d'une personne qui n'a pas une bonne connaissance du français, mais aussi d' qui réalise des arnaques sur internet pour combler ses fins de mois. Ce type d'annonce doit attirer votre attention. Les photos prises sur internet sont à éviter : une annonce Leboncoin vous interpelle, mais vous remarquez que le vendeur a pris des photos officielles du produit ?

En général, ces annonces sont fausses puisqu'une vraie annonce va mettre en avant des photos personnelles pour montrer le bon état du produit qui est mis en vente. Très souvent, il y a deux solutions : soit le produit vendu est imaginaire ou il est en très mauvais état et le vendeur "cache la misère" pour éviter de faire fuir ou de devoir négocier le prix à la baisse.

: une annonce Leboncoin vous interpelle, mais vous remarquez que le vendeur a pris des du produit ? En général, ces annonces sont fausses puisqu'une vraie annonce va mettre en avant des photos personnelles pour montrer le bon état du produit qui est mis en vente. Très souvent, il y a deux solutions : soit le produit vendu est imaginaire ou il est en très mauvais état et le vendeur "cache la misère" pour éviter de faire fuir ou de devoir négocier le prix à la baisse. Le vendeur exige le paiement via mandat cash ou Western Union : ce sont les deux moyens de paiements préférés des arnaqueurs, l'argent est facile à récupérer et on retrouve énormément de points de retrait en France, mais aussi à l'international. Il est conseillé de privilégier le paiement en cash (quand c'est en face à face), par chèque ou via le système de paiement du boncoin qui apporte des garanties en cas de litiges.

Soyez vigilant, les arnaques sont nombreuses sur les sites d'occasions, particulièrement sur les produits Apple qui ont l'avantage d'être populaires.



Source