Rumeur : la taille du boîtier de l'Apple Watch Series 7 devrait augmenter

Il y a 6 heures

Julien Russo

1



Alors que nous sommes plus qu'à quelques semaines avant la présentation officielle de la prochaine génération d'Apple Watch, les rumeurs continuent à circuler sur internet. Une nouvelle fuite a attiré notre attention, celle-ci indique une modification mineure dans la taille du boîtier. On vous explique tout !

La taille du boîtier va prendre 1 mm pour les 2 modèles

"Oncle Pan" est un leaker très populaire en Chine, spécialiste des fuites des smartphones et tablettes sous Android, il dévoile parfois quelques pépites sur les futurs produits Apple.

Avec des révélations qui s'avèrent très souvent exactes, Oncle Pan a révélé une information jamais mentionnée jusqu'ici dans ce que l'on sait de l'Apple Watch Series 7.

Selon l'un de ses posts sur le réseau social Weibo, la future montre connectée d'Apple pourrait connaître une modification dans la taille du boîtier.



En effet, actuellement la Series 6 propose une taille de boîtier en 40 mm et 44 mm, elle pourrait passer à 41 mm et 45 mm, ce qui permettra probablement d'avoir un écran légèrement plus grand.

Je sens vaguement que les deux modèles d'Apple Watch Series 7 cette année sont de 41 mm et 45 mm, et que les nouveaux et anciens bracelets sont universels

Depuis la commercialisation de la première version de l'Apple Watch, la firme de Cupertino n'a augmenté la taille du boîtier qu'une seule fois, cela s'est réalisé lors de l'annonce de l'Apple Watch Series 4.

Les deux versions ont pris chacune +2 mm afin de faciliter le passage vers l'écran bord à bord.



Si un boitier plus grand est une bonne nouvelle avec l'Apple Watch Series 7, qu'est-ce qu'il en est des bracelets qu'on possède déjà ? Certains clients Apple ont toute une collection chez eux !

Selon Oncle Pan, cet ajout de 1 mm ne rendra pas incompatibles les bracelets de l'Apple Watch Series 4, 5 et 6, vous pourrez donc les réutiliser avec votre Apple Watch Series 7.

Pour Apple, ce choix est stratégique puisqu'un utilisateur qui possède plusieurs bracelets achetés sur l'Apple Store en ligne ou chez un revendeur peut se créer un "blocage" à l'idée d'acquérir la Series 7 si celle-ci ne peut pas prendre en charge ses bracelets.



Via