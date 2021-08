Tim Cook participera à la réunion de Joe Biden sur la cybersécurité

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Tim Cook, l’actuel PDG d'Apple, se joindra à d'autres dirigeants de grandes entreprises technologiques lors d'une réunion la semaine prochaine sur la cybersécurité avec le président des États-Unis, Joe Biden, rapporte Bloomberg.

Tim Cook va rencontrer Joe Biden

La réunion se concentrera sur les efforts déployés par les entreprises privées pour améliorer la cybersécurité à la suite de la flambée des attaques au cours de la dernière année. Apple est évidemment en première ligne avec notamment une faille importante récemment bouchée qui touchait des milliards d’appareils, mais ce n’est pas la plus touchée puisque le rendez-vous fait suite à des attaques massives contre Colonial Pipeline, Microsoft et SolarWinds Corp.

Les cadres supérieurs pourraient discuter des efforts entrepris par les entités des infrastructures essentielles, y compris celles des secteurs bancaire, de l'énergie et des services publics d'eau, pour améliorer la cybersécurité et les collaborations avec le gouvernement. Les responsables technologiques sont susceptibles de discuter de la façon dont les logiciels peuvent améliorer la sécurité dans la chaîne d'approvisionnement.

La réunion comprendra également Satya Nadella, PDG de Microsoft, ainsi que des dirigeants de Google, Amazon, IBM, Southern Co. et JPMorgan Chase & Co.



Nous publierons évidemment un compte-rendu sur les décisions qui auront été prises et les impacts pour les clients.