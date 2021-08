Le nom des iPhone 13 confirmé par une photo de la boîte

Alban Martin

Une photo supposée des autocollants utilisés pour sceller les produits Apple dans leurs boîtes semble confirmer le nom "iPhone 13" de la prochaine gamme d'iPhone 2021 de la société.

L'iPhone 13 confirme son nom

La photo a été mise en évidence par DuanRui sur Twitter, avec un lien vers un article sur le réseau social chinois Weibo.

L'authenticité de la photo n'est pas assurée, mais il n'est pas rare de voir des images d'emballages d'iPhone‌ émerger à cette période de l'année à l'approche de la date de lancement de l'appareil. Environ trois semaines avant le lancement de la gamme iPhone 12 l'année dernière, DuanRui a également partagé des photos d'autocollants d'emballage montrant le nom correct de ces appareils, dont l'iPhone 12 Mini que nous avions partagé en avant-première.



Alors que la plupart des sources fiables ont constamment appelé les modèles ‌2021 avec la terminologie iPhone 13‌, certains observateurs affirmaient que les prochains téléphones Apple seraient en fait des ‌iPhone‌ 12S.



Un sondage réalisé plus tôt cette année a suggéré que la plupart des consommateurs ne souhaitent pas que les appareils soient appelés « iPhone 13 ». 38% des personnes interrogées ont déclaré qu'Apple devrait appeler sa prochaine série de smartphones simplement "‌‌iPhone‌‌ (2021)", 26% pensaient que le "‌‌iPhone 13‌‌" était le meilleur nom, et seulement 13% ont déclaré qu'ils aimeraient voir les appareils appelés le "‌‌iPhone‌‌ 12S."



La gamme ‌iPhone 13‌ devrait être dévoilée le mois prochain avec un certain nombre de nouveautés, notamment un écran LPTO 120 Hz, des batteries plus grandes, de nouvelles fonctionnalités d'appareil photo axées sur la vidéo (ProRes et Portrait), une puce A15, jusqu'à 1 To de stockage, et plus encore comme Face ID 2. Mais attention, le prix de l'iPhone 13 pourrait être augmenté pour compenser les coûts de production.



Rendez-vous mi-septembre pour découvrir tout cela lors du keynote de rentrée.