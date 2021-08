Tim Cook va recevoir 750 millions de dollars d'actions AAPL pour ses 10 ans

Julien Russo

Quand Tim Cook a accepté de devenir CEO d'Apple après le décès de Steve Jobs, un accord spécifique a été signé pour offrir des actions AAPL d'une très grosse valeur. L'attribution de ces actions boursières a été définie sur l'ancienneté, plus Cook restera à la tête d'Apple, plus le CEO recevra d'actions.

Tim Cook empoche 5 millions d'actions AAPL

Tim Cook est officiellement le CEO d'Apple depuis maintenant 10 ans (oui le temps passe vite), cette étape emblématique va être synonyme d'une importante rentrée d'argent pour Tim Cook.

En effet, dans l'accord initial signé avec le conseil d'administration, il était mentionné que si Tim Cook atteignait la dixième année au poste de CEO d'Apple, celui-ci percevrait 5 millions d'actions AAPL d'une valeur totale de 750 millions de dollars.



Cette décision avait été prise essentiellement pour deux raisons : inciter Tim Cook à rester à son poste de CEO sur le long terme, mais aussi le motiver à faire gagner beaucoup d'argent à Apple. En effet, plus Apple est en bonne santé et plus les actions boursières qu'il reçoit rapportent !

Finalement, la réussite d'Apple est dans son intérêt professionnel, mais aussi personnel.

Selon un récent rapport de Bloomberg, Tim Cook va récupérer cette semaine ses 5 millions d'actions AAPL initialement promises par le conseil d'administration. Le CEO aura deux choix, soit s'en séparer immédiatement et récupérer environ 750 millions de dollars ou les garder et attendre qu'elles prennent encore plus de valeur pour peut-être dépasser le milliard dans un avenir proche.

Lorsqu'il a succédé à Jobs il y a 10 ans, certains observateurs doutaient que Tim Cook puisse égaler la puissance star de son prédécesseur et poursuivre la série de succès d'Apple. Mais sous ses ordres, le chiffre d'affaires de l'entreprise a plus que doublé et ses actions ont rapporté plus de 1,100 %, poussant la valeur marchande au-dessus de 2 billions de dollars. Les parts ont augmenté d'environ 12 % cette année.

Même si Tim Cook a un salaire annuel globalement faible comparé aux autres patrons de grands groupes, le CEO d'Apple récupère énormément de cash grâce aux actions boursières qui lui sont distribuées grâce à son ancienneté.

Tim Cook qui ne cherche pas à être parmi les personnes les plus riches du monde comme Elon Musk, Jeff Bezos ou encore Bill Gates, aurait tout de même 1,5 milliard de dollars sur ses comptes bancaires selon l'indice Bloomberg Billionaires.



À la question "qu'est-ce que va faire Tim Cook avec tout cet argent ?", le CEO explique vouloir donner toute sa richesse après avoir payé les études collégiales de son neveu de 10 ans. Cook donne régulièrement de l'argent à des œuvres de charité qui comptent beaucoup à ses yeux. Lesquels ? Le CEO reste discret à ce sujet.