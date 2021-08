PS Plus : les jeux gratuits en septembre avec Hitman 2, Overcooked et Predator

Il y a 5 heures

Alban Martin

Les abonnés au PS Plus vont démarrer la rentrée timidement avec une petite sélection signée Sony Entertainment. Loin des excellents FF 7 Remake, Oddworld: Soulstorms, Wreckfest, Battlefield 5 ou encore A Plague Tale: Innocence, le constructeur japonais offre Overcooked! All You Can Eat sur PS5 et Hitman 2 et Predator : Hunting Grounds sur PS4 (compatibles PS5).

3 nouveaux jeux gratuits sur PS5 (dont 2 sur PS4) pour les abonnées sur PS Plus

Une fois n'est pas coutume, la liste des jeux offerts sur le PlayStation Plus pour les joueurs sur PS4 et PS5 a été dévoilée en avance. Il s'agit de trois jeux complètement différents mais, pour l'occasion, les possesseurs de la console next-gen vont être déçus. En effet, les jeux suivants seront gratuits pour les abonnés entre le 07 septembre et le 05 octobre 2021.

Overcooked! All You Can Eat (PS5)

Hitman 2 (PS4)

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Le jeu optimisé pour la dernière console de Sony s'appelle Overcooked et se veut être l’édition réunissant les deux épisodes ainsi que tous leurs DLC connus jusqu'à présent avec un travail sur les graphismes. Mais même avec cela, on ne sent pas un titre next-gen. Si vous passez outre, vous découvrirez en revanche un bon petit jeu multi qui vous met dans la peau d'un cuisinier fantasques. Entre amis, c'est un pur plaisir.



Pour les autres, il y a Hitman 2, le jeu d'infiltration qu'on ne présente plus avec toujours autant de tension et de préparation avant de passer à l'action.



Enfin, le médiocre Predator : Hunting Grounds qui s'adresse exclusivement aux fans de la saga cinématographique. On parle d'un multi en ligne avec 4 commandos qui s'attaque à la célèbre créature. Malgré de bonnes idées comme la collaboration entre les joueurs et certains éléments de gameplay furtif, la réalisation est décevante, tout sur la prise en main répétitive que la fluidité en berne.



Voilà, vous êtes prévenus !



Comment télécharger les jeux du PS Plus ?

Pour mémoire, le PlayStation Plus est un service d’abonnement payant proposé par Sony sur ses consoles vous donnant accès chaque mois à des jeux gratuits à télécharger (entre 3 et 4 selon les mois) et vous permet de jouer en ligne sur les jeux multijoueur.



Les abonnés possédant une PS5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.