SaGa Final Fantasy Legend est en précommande sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Alban Martin

1



Suite à son annonce la semaine dernière, La "Collection of SaGa Final Fantasy Legend" de Square Enix, qui propose les trois jeux Final Fantasy Legend Game Boy sur mobile et PC, vient d'arriver en précommande sur l'App Store aux côtés des pré-inscriptions en ligne sur le Play Store pour Android. Décidément, on n'a pas fini d'en manger du RPG nippon...

COLLECTION of SaGa FF LEGEND est bientôt disponible sur mobile et PC

Ces jeux d'abord apparus sur Game Boy sont déjà disponible dans un pack sur Nintendo Switch avec quelques options en sus. Les versions iOS, Android et PC (Steam) auront également des fonctionnalités supplémentaires par rapport à la version Nintendo Switch à leur arrivée. Celles-ci incluent la possibilité de jouer aux versions anglaise et japonaise ainsi qu'un mode haute vitesse. Les versions iOS et Android vous permettent également de personnaliser le placement des commandes pour jouer à une main ou simplement de modifier les positions à votre guise. Regardez la nouvelle bande-annonce ci-dessous :

Collection of SaGa Final Fantasy Legend sortira le 22 septembre pour iOS et Android et le 21 octobre pour PC / Mac. Il est au prix de 19,99€. Les captures d'écran sur iOS et Android confirment que celles-ci seront jouables en paysage et en portrait. Vous pouvez le pré-commander sur l'App Store pour iOS et le pré-enregistrer sur Google Play pour Android. Au Japon, il sera même en promotion à -10% jusqu'au 29 septembre. Espérons qu'une remise soit également prévue pour la sortie mondiale chez nous. Pour l'instant, la prise en charge des manettes n'a pas été mentionnée et, selon le dernier portage de Trials of Mana, c'est peu probable.

Titres FF inclus

FINAL FANTASY LEGEND

Vendu à plus d'un million d'exemplaires, le premier titre de la série vous permet de choisir parmi des protagonistes humains, mutants ou monstres pour profiter d'un large éventail de styles de jeu. Les monstres acquièrent des capacités en consommant de la viande pour se transformer en différentes variantes, un concept révolutionnaire pour l'époque. Montez dans une tour qui s'étend sur le monde pour atteindre le paradis et profiter d'une variété de sous-mondes différents !



FINAL FANTASY LEGEND 2

La franchise a trouvé son rythme avec ce titre, qui voit les aventuriers explorer de nombreux mondes différents. Avec des robots et des personnages invités, la diversité du gameplay n'a jamais été aussi bonne. Traversez le pays en collectant des mages pour percer les secrets de l'univers !



FINAL FANTASY LEGEND 3

Présentant une histoire qui s'étend sur le temps et l'espace, ce titre unique offre de nombreuses premières pour la franchise.

Six races différentes offrent des quantités infinies de personnalisation, et les protagonistes peuvent également changer entre elles. Montez à bord du Talon et voyagez entre passé, présent et futur !

Compatibilité minimum :

iOS 13

iPhone 6s

iPod touch 7

iPad 5

iPad Air 2

iPad mini 4

Télécharger le jeu COLLECTION of SaGa FF LEGEND