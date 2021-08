Tweetbot ajoute une section "Comportements" à son application

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir



Si vous êtes à la recherche d'un client pour le réseau social Twitter, autre que l'officiel, l'une des meilleures alternatives (si ce n'est la meilleure) n'est autre que Tweetbot 6 for Twitter (v6.3, 19 Mo, iOS 14.0). Complet, avec un design efficace et possédant bien plus d'options que la plupart de ses concurrents, ce dernier s'améliore d'année en année.



Et depuis quelques heures, il est possible de retrouver une mise à jour très intéressante, puisque cette dernière apporte une nouvelle section "Comportements". Celle-ci permet de découvrir plusieurs interrupteurs à bascule permettant d'affiner votre expérience Tweetbot.

Tweetbot veut améliorer votre expérience avec Comportement

Tapbots a publié aujourd'hui la version 6.3 de Tweetbot pour l'iPhone et l'iPad, dont la principale nouveauté est un menu "Comportements" dans les paramètres de l'application. Comprenant plusieurs options, cette dernière permet notamment de désactiver le retour en haut de votre timeline suite à un appui sur la barre d'état dans l'application.

- Activer/Désactiver la fonction Tap to Top. Par défaut, le fait d'appuyer sur la barre d'état vous amène en haut de votre timeline. Si cela se produit par accident et vous dérange, vous pouvez maintenant désactiver cette fonctionnalité.

- Activer/désactiver le glisser-déposer de tweets. Si vous utilisez toujours accidentellement la fonction de glisser-déposer et que vous souhaitez pouvoir la désactiver, c'est désormais possible !

- Activer/désactiver le glissement pour changer de thème. Faire glisser deux doigts vers le haut ou le bas permet normalement de passer au thème suivant ou précédent. Si cela se produit par accident beaucoup trop souvent, vous pouvez maintenant désactiver cette fonction.

- Activation de la possibilité de personnaliser tous les onglets. Pendant des années, beaucoup d'entre vous ont demandé la possibilité de personnaliser tous les boutons d'onglets dans Tweetbot. Eh bien, finalement, vous pouvez maintenant activer cette option et configurer votre barre d'onglets exactement comme vous le souhaitez.

- Auparavant, le geste de glissement court vers la droite sur un tweet était configurable entre aimer ou retweeter. Désormais, vous pouvez également personnaliser ce geste pour ouvrir le lien vers le tweet, copier le lien vers le tweet, copier le texte du tweet, ajouter à la liste de lecture, ou être complètement désactivé.

De quoi personnaliser encore un peu plus son expérience avec l'application !

Télécharger l'app gratuite Tweetbot 6 for Twitter