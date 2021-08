L'Apple Watch sauve à nouveau la vie d'une personne de 70 ans

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Ce n’est ni la première ni la dernière fois que nous évoquons ce genre d’histoire. Une femme américaine vient de révéler via les médias que son Apple Watch lui avait sauvé la vie ou du moins éviter de prendre un risque en allant marcher alors que sa fréquence cardiaque était anormalement élevée.

Elle peut remercier sa montre connectée !

Depuis plusieurs années, la montre connectée d’Apple connue mondialement sous le nom d’Apple Watch ne cesse de faire parler d’elle en matière de santé et de prévention. Plusieurs fois par an, nous avons le droit à des histoires racontées par des utilisateurs qui nous expliquent que l’Apple Watch leur a sauvé la vie.



En voici donc une nouvelle et elle concerne Yolie De Leon, une femme âgée de 70 ans vivant en Arizona. Comme elle l’explique, il y a quelques jours, elle a voulu partir se promener lorsque tout à coup elle a reçu une alerte sur son Apple Watch.

Concrètement, le message indiquait à Yolie que sa fréquence cardiaque était bien trop élevée et qu’il fallait tout de suite appeler son médecin pour faire une analyse et peut-être un point complet sur sa santé à ce niveau-là.



Après une analyse poussée, les médecins de l’hôpital ont confirmé les dires de l’Apple Watch à savoir que Yolie est une AFib, autrement dit qu’elle souffre d’une fibrillation auriculaire, ce qui peut entraîner un AVC ou une insuffisance cardiaque.



Nous pouvons donc le dire, l’Apple Watch a sauvé la vie de Yolie. Pour rappel, Apple propose cette fonction depuis 2018 et a même ajouté un capteur d’oxygène dans le sang sur le dernier modèle.



