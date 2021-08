L'intérêt envers les iPhone 13 est en baisse chez les utilisateurs Android

Dans quelques semaines, le monde va découvrir les nouveaux iPhone 13, si les clients Apple sont déjà tout excités à l'idée d'acquérir l'un de ces nouveaux iPhone, du côté des utilisateurs Android l'intérêt est en baisse selon une récente enquête de SellCell.

L'iPhone 13 va avoir besoin d'être convaincant

Spécialiste des études se concentrant dans l'écosystème Apple et Android, SellCell fait le buzz avec une récente enquête qui a sondé 5 000 utilisateurs américains qui possèdent tous un smartphone sous Android et qui ont plus de 18 ans.

Le but de l'enquête a été de savoir comment est perçue la prochaine génération d'iPhone pour ceux qui sont de l'autre côté... celui d'Android.

Quelques statistiques intéressantes ont été récupérées et elles sont globalement décevantes pour Apple qui espérait probablement que ses futurs iPhone soient un peu plus attendus chez les utilisateurs Android.



D'après les données de l'enquête, 18,3% des sondés se disent prêts au passage vers l'un des iPhone 13 qui vont prochainement être commercialisés, ce chiffre est en forte baisse par rapport à l'année dernière. En 2020, les sondés étaient 33,1% à souhaiter acquérir l'un des iPhone 12, probablement grâce à l'intégration de la 5G qui était annoncée par toutes les rumeurs !

Si cela est loin d'être catastrophique, ça représente tout de même une baisse inquiétante de 14,8%.

À la question "quel iPhone 13 pourrait vous attirer le plus ?", c'est la douche froide pour l'iPhone 13 mini, seulement 5,4% des sondés ont exprimé leur souhait de prendre l'iPhone avec le plus petit écran.

L'iPhone 13 de 5,4 pouces devrait connaître les mêmes déboires que l'iPhone 12 mini, des ventes en baisse et une production qui sera probablement très vite stoppée.

Les statistiques remontent quand on observe les autres iPhone, pour la version 13 classique, 19,5% des sondés disent penser à acquérir ce modèle.



Sans surprise, la plus belle performance est réservée pour les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, le premier recueille 36,1% des intentions d'achat quand le second avec la plus grande taille d'écran arrive à intéresser 39,8% des sondés. Un résultat qui n'est pas vraiment étonnant puisque les fabricants de smartphones sous Android ont habitué leur clientèle à de grands écrans.

Pourquoi quitter le monde merveilleux d'Android ?

(c'est ironique)

Quand on est bien avec un smartphone et que celui-ci répond à toutes nos attentes, pourquoi aller voir chez la concurrence ?

SellCell s'est intéressé aux raisons qui pourraient inciter les utilisateurs Android à passer à l'un des iPhone 13.

51,4% des sondés ont répondu l'éligibilité logicielle qui dure plus longtemps, en effet Apple est réputé pour proposer les nouvelles versions d'iOS aux iPhone récent, mais aussi aux anciennes générations. Par exemple, iOS 14 est toujours proposé aux possesseurs d'iPhone 6S alors que le smartphone a été commercialisé le 25 septembre 2015 !

Une si longue compatibilité logicielle n'existe pas chez Android.

Pour le reste, 23,8% ont répondu être intéressé par les iPhone 13 pour mettre un pied dans l'écosystème Apple. L'enquête révèle également que la meilleure confidentialité est aussi l'une des raisons, ils sont 11,4% à exprimer leur importance quant au respect de leur vie privée.

Et ceux qui ne veulent pas des iPhone 13 ?

Dans la catégorie des utilisateurs Android qui écartent complètement l'idée d'acheter l'un des iPhone 13, on retrouve 31,9% qui affirment ne pas vouloir l'acheter si le scanner d'empreintes digitales n'est pas sous l'écran.

En période de pandémie (et donc de masque), la reconnaissance faciale n'est pas toujours la bienvenue !



Parmi les sondés on retrouve également 16,7% qui ne veulent pas de l'iPhone 13 à cause du manque de personnalisation d'iOS, habitué à la "liberté" avec Android, ils expliquent ne pas vouloir passer sous un OS qui limitera leur imagination de personnaliser leur écran d'accueil ou de verrouillage.

Dans le reste des réponses, on retrouve 12,8% des personnes qui mettent en avant le manque de prise en charge d'iOS pour les applications de chargement latéral et 12,1% qui mentionnent la conception générale et le matériel.



Surprise dans ceux qui refusent de prendre l'un des iPhone 13... 10,4% déclarent ne pas vouloir investir dans le dernier iPhone à cause de l'analyse des photos pour détecter des cas d'abus sexuel sur enfants (CSAM).

L'Apple Watch Series 7 et les AirPods 3 ?

Les rumeurs l'affirment, Apple profitera de la rentrée pour annoncer une nouvelle paire d'AirPods ainsi qu'une nouvelle Apple Watch.

SellCell a demandé à ceux qui veulent acheter l'iPhone 13 s'ils prendront aussi l'Apple Watch Series 7 et les AirPods 3.

14,7% ont répondu être intéressé pour la future montre connectée d'Apple et seulement 6,2% ont dit vouloir acheter les AirPods 3.



