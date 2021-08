Sparklite : une date de sortie et une précommande pour le futur jeu de Playdigious

Corentin Ruffin

Quelle belle nouvelle pour les adorateurs du studio Playdigious, à qui l'on doit notamment les deux excellents opus d'Evoland, Teslagrad ou encore Deadcells. En effet, le studio vient de donner des nouvelles de son futur petit protégé à destination de nos mobiles du nom de Sparklite (v1.0, 1,2 Go, iOS 13.1).



Et la sortie de celui-ci approche à grands pas, puisque le jeu est disponible en précommande sur l'App Store, avec une date de lancement prévue au 9 novembre prochain. Le trailer :

Sparklite trouve sa date de sortie sur iOS et Android

Partez à l’aventure et combattez en vue de dessus avec un arsenal composé de gadgets, d’armes et d’équipement en tous genres. Explorez les recoins les plus dangereux d’un monde créé par génération procédurale, éliminez les titans de l’industrie minière et exploitez la puissance du Sparklite !

Sparklite est donc un roguelite d'action-aventure se déroulant dans un monde fantaisiste, en perpétuelle évolution. Il faut dire que Sparklite a déjà fait ses preuves : développé par le studio Red Blue Games (Playdigious s'est occupé de cette version mobile), le jeu est sorti en 2019 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.



Ayant de nombreux retours positifs, les joueurs plongent dans les terres de Geodia qui comporte de nombreux ennemis et énormes. Playdigious a révélé que les précommandes et les préinscriptions actuelles bénéficient d'une réduction de 30 % (4,99€ au lieu de 6,99€).

