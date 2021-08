Telegram atteint le milliard de téléchargements

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

2



Doit-on encore présenter Telegram (v7.9.2, 174 Mo, iOS 9.0) tant l'application de messagerie sécurisée est devenue populaire dans le monde entier, et pour cause... Selon l'équipe de Sensor Tower, cette dernière aurait rejoint le cercle très fermé des applications ayant atteint le milliard de téléchargements, témoignant ainsi du sérieux de l'alternative pour échanger avec ses proches ou d'autres personnes.



Et grâce à ses fréquentes mises à jour, apportant de belles nouveautés, ce chiffre risque de rapidement gonfler.

L'application de message Telegram dépasse le milliard de téléchargements

Selon Sensor Tower, spécialiste dans l'analyse des applications et jeux sur l'App Store et le Play Store, Telegram vient de dépasser le milliard de téléchargements. Pour représenter les utilisateurs et les pays les plus intéressés, c'est l'Inde qui remporte la palme d'or avec 22% des téléchargements :

L'Inde est suivie de la Russie et de l'Indonésie, qui représentent respectivement environ 10 % et 8 % de toutes les installations. Les installations de l'application se sont accélérées en 2021, atteignant environ 214,7 millions d'installations au premier semestre 2021, soit une hausse de 61 % en glissement annuel, contre 133 millions au premier semestre 2020.

Attention tout de même à ne pas confondre téléchargements et utilisateurs actifs : Telegram comptait environ 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels au début de l'année.



Source

Télécharger l'app gratuite Telegram