Deux véhicules autonomes d'Apple impliqués dans des accidents en août

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

1



Tous les jours, des véhicules appartenant à Apple circulent dans les rues des grandes villes californiennes. La firme de Cupertino souhaite obtenir un maximum de données en conditions réelles pour aider au développement de son futur logiciel de conduite autonome.

2 collisions mineures

Cela fait maintenant 2 ans que les voitures d'Apple circulent en Californie sans avoir causé aucun problème, ce qui n'est pas toujours le cas des concurrents qui développent eux aussi un logiciel de conduite autonome !

Pour la première fois, deux voitures autonomes d'Apple (qui étaient en mode manuel) ont causé une collision avec un autre véhicule. Comme le révèle le California DMV, c'est inédit pour Apple puisque l'entreprise n'avait jamais fait l'objet d'un rapport d'accident depuis le début de l'accord de l'expérimentation de voitures autonomes.



Le premier incident s'est passé le 19 août à San Diego, la Lexus RX 450h d'Apple (une marque de voiture électrique sélectionnée pour les tests en conditions réelles) a été heurtée par un véhicule Hyundai. Précision que l'employé Apple qui était au volant de la Lexus n'est pas fautif dans cette affaire puisqu'il était à l'arrêt et la voiture Hyundai semble ne pas s'être arrêté à temps.

L'accident est décrit par le California DMV comme étant sans gravité et sans blessé.

Le deuxième accident s'est passé le 23 août à Cupertino en Californie, la ville où se trouve l'Apple Park. À seulement quelques kilomètres du siège, un véhicule d'Apple à l'arrêt a été percuté à l'arrière par une Subaru Outback, visiblement le second accident ressemble énormément au premier.



Chaque incident avec une voiture autonome en cours de test fait l'objet d'une remontée au département des véhicules automobiles de Californie, dès que le dossier est fini d'être traité, l'organisme d'État publie un rapport en PDF expliquant comment l'accident s'est déroulé et quand est-ce que celui-ci a lieu. Une volonté de transparence pour rassurer les Californiens qui ne voient pas toujours d'un bon œil les expérimentations grandeur nature des véhicules autonomes d'Apple, Uber, Tesla...



Selon un rapport publié il y a quelques mois, les Lexus utilisés par Apple auraient parcouru plus de 28 968 kilomètres, ce qu'on remarque aussi, c'est que plus le temps passe et plus Apple intensifie la circulation des véhicules et en ajoute de nouveaux.

À noter que pour l'aspect environnemental, Apple utilise des voitures électriques qui se rechargent en roulant.



Rapport 1er accident

Rapport 2e accident