La part de marché de l'iPhone est en chute libre avant l'arrivée des iPhone 13

Il y a 1 heure

Julien Russo

1



Selon un récent rapport, les consommateurs seraient actuellement réticents à l'idée d'acheter l'un des iPhone 12, une situation identique tous les ans à l'approche de la prochaine génération d'iPhone. Cette année, la situation est pire que les précédentes puisqu'en plus de l'arrivée du nouveau smartphone, Apple fait face à la pandémie qui ralentit les ventes en boutiques.

Une chute de la part de marché avant une explosion de la demande ?

Les récents rapports ont quasiment tous affirmé que les ventes d'iPhone étaient bien plus élevées que d'habitude alors que les futurs iPhone 13 allaient bientôt être annoncés.

Cependant, un rapport se démarque des autres, il s'agit de celui de Trendforce, l'étude de marché indique que la part de marché globale d'Apple à l'échelle mondiale a fortement chuté sur le second trimestre de 2021.

La raison n'est pas une subite perte d'intérêt ou une concurrence trop brutale, le motif serait tout simplement que les clients attendent impatiemment de voir ce que vont donner les annonces autour des iPhone 13.



À ce moment-là, les consommateurs partiront soit sur la dernière génération d'iPhone ou tout simplement sur l'un des iPhone 12 avec des prix moins élevés comme les nouveaux modèles seront commercialisés. La plupart jugeront par eux-mêmes si les nouveautés des iPhone 13 valent vraiment le coup ou si une ancienne génération peut suffire face aux faibles efforts d'Apple pour convaincre d'acheter les derniers iPhone.

Selon Trendforce, à l'heure actuelle, Apple serait le quatrième constructeur sur le marché des smartphones, le géant californien est derrière Samsung, Oppo et Xiaomi !

Le rapport rappelle tout de même que dans cette baisse de la part de marché de l'iPhone, il n'y a pas non plus que l'attente des nouveaux iPhone :

Les récentes flambées de cas de COVID-19 en Inde, au Vietnam et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est ont nui au marché mondial des smartphones en termes de production et de demande. La production mondiale de smartphones pour le T2 21 a chuté de 11 % de QoQ pour atteindre un total de 307 millions d'unités. Cependant, une comparaison en glissement annuel montre une augmentation d'environ 10 % pour le trimestre.

D'après les chiffres communiqués, Apple aurait réussi à vendre 42 millions d'iPhone sur le second trimestre de l'année en cours, cela représente une impressionnante baisse de 22,2% par rapport au premier trimestre de 2021.

Du côté de Samsung, les indicateurs sont nettement meilleurs avec 58,5 millions de Galaxy vendus, malgré une difficulté dans la production des smartphones à cause de la pénurie de puces qui sévit toujours chez les fournisseurs.



En ce qui concerne les iPhone 13, Trendforce s'est tout de même permis de lâcher un petit mot en expliquant que cette nouvelle génération d'iPhone devrait plus être vue comme un "iPhone 12S" plutôt qu'un "iPhone 13". Autrement dit, il ne faut pas s'attendre à une importante modification dans le design ni à des fonctionnalités qui marqueront l'esprit.



À l'approche de la sortie des iPhone 13, profitez de réductions très intéressantes chez plusieurs revendeurs :