WhatsApp écope d'une amende de 266 millions de dollars

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

Avec les milliards que possède le groupe Facebook, certains diront et à juste titre que cette amende est ridicule. Mais ne nous y trompons pas, il est très intéressant de noter que c'est la première fois que WhatsApp se fait attraper et punir pour sa gestion des données utilisateurs en Europe. Les autorités annoncent d'ailleurs que ce ne sera pas la dernière si les réclamations faites ne sont pas respectées.

Une amende salée !

Depuis le temps qu'on en parle, il fallait bien que cela arrive un jour ! Si WhatsApp est reconnue comme l'application de communication la plus utilisée au monde, elle fait également très régulièrement parler d'elle au sujet de sa gestion plus que douteuse des données personnelles.



Le dernier scandale en date était d'ailleurs le fait qu'elle voulait dans un premier temps obliger les utilisateurs à accepter les nouvelles CGU (conditions générales d'utilisation) sous peine de ne plus pouvoir utiliser l'application. Le groupe a finalement abandonné cette idée par la suite.

Quoi qu'il en soit, il semblerait que le groupe Facebook soit rattrapé par la patrouille. Comme l'annonce Bloomberg, WhatsApp a été condamné à payer une amende de 266 millions de dollars auprès de l'Union Européenne.



La raison, un manque total de transparence sur sa manière de traiter les données personnelles des utilisateurs. Même si cela pourrait vous surprendre, sachez que c'est la toute première fois que WhatsApp est condamné sur ce sujet.



Une amende officialisée par la Commission irlandaise de protection des données et à laquelle WhatsApp va bien évidemment faire appel. Pour finir, la Commission exige que le groupe clarifie sa communication au niveau du traitement des données sous peine de repasser devant les instances