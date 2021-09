Amazon va vendre sa propre TV en cette fin d'année 2021

Selon les dernières indiscrétions, Amazon s'apprête à lancer dès le mois d'octobre un téléviseur qui aurait son propre logo apposé dessus. Pour ce faire, la marque aurait passé un partenariat avec un géant de l'industrie.

Une TV aux couleurs d'Amazon

Voici une annonce assez surprenante mais en même temps pas tant que ça, tant on connaît la capacité financière du groupe et son envie d'apposer son logo dans un maximum d'endroits.

C'est via le site BusinessInsider que nous apprenons aujourd'hui qu'Amazon va lancer des téléviseurs équipés de son logo. Bien évidemment, on ne devient pas fabricant de TV en claquant des doigts et c'est pour cela qu'un partenariat avec TCL a été conclu.



Un projet qui serait en cours depuis maintenant plus de deux ans et qui devrait donc se concrétiser d'ici quelques semaines soit pour le mois d'octobre. À noter comme souvent que les premiers modèles seront seulement vendus aux États-Unis.



En toute logique, ce téléviseur sera équipé de l'assistant vocal Alexa et il y a fort à parier pour que l'interface Fire TV soit présente également. Le site précise également que l'on devrait retrouver deux tailles d'écran, un de 55 pouces et l'autre de 75 pouces.



Pour ce qui est du prix, des caractéristiques ou encore du design, rien n'a encore été annoncé. Amazon souhaite donc dans un premier temps s'associer avec un fabricant reconnu dans le milieu et payer une somme d'argent pour mettre en avant son logo avant de pourquoi pas créer sa propre télévision dans le futur.