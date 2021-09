Les anciens bracelets incompatibles avec l’Apple Watch 7 ?

Si, à ce stade, il est à peu près certain que l'Apple Watch 7 offrira un tout nouveau design avec des bords plats et de nouvelles tailles, en revanche, tout le monde n’est pas d’accord sur la compatibilité des bracelets. Après les changements importants opérés avec l’Apple Watch 4, la firme se prépare à remettre ça cette année.

L'Apple Watch de première génération était disponible avec des boîtiers de 38 mm et 42 mm, tailles qui ont été conservées jusqu'à l'Apple Watch Series 3. Avec l'Apple Watch Series 4, l'entreprise a rendu le produit légèrement plus arrondi et a augmenté les tailles à 40 mm et 44 mm. Cependant, la société dirigée par Tim Cook a veillé à ce que tous les bracelets de montre soient interchangeables, ce qui signifie que vous pouvez utiliser des bracelets de montre de la série 4 et ultérieures sur les anciens modèles et vice versa.

Cette année, la rumeur veut qu'Apple augmente les tailles de l'Apple Watch Series 7 à 41 mm et 45 mm. Bien qu'il ne s'agisse que d'un changement de 1 mm, les boîtiers de l'Apple Watch Series 7 seront complètement plats, ce qui pourrait entraîner la non-compatibilité des bracelets des versions précédentes avec les nouveaux modèles.

Il y a quelques jours, un utilisateur nommé UnclePan - qui a été le premier à révéler les nouvelles tailles Series 7 - a déclaré que les bracelets de montre des versions précédentes de l'Apple Watch seront toujours compatibles avec le nouveau design de l'Apple Watch 7. Cependant, Max Weinbach vient de déclarer sur Twitter que les nouveaux bracelets ne seront pas compatibles avec les anciennes montres.

Fwiw I've heard from an Apple store employee that they're not getting anymore 40/44mm bands in and expect the new Apple watch to use different bands that won't be compatible with old watches https://t.co/BY9D8WQLFf