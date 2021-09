Apple TV+ : le tournage de la saison 2 de Litlle America prévu en 2022

Avec la pandémie, le tournage de Little America a pris du retard mais pas de panique, l'une des réalisatrices annonce que tout devrait rentrer dans l'ordre au début 2022. Un tournage qui une fois terminé laissera place à une saison 2 que nous pourrons visionner sur Apple TV+.

Sortie en janvier 2020, la toute première saison de Little America avait reçu des critiques majoritairement positives. Une première partie composée de huit épisodes qui devrait voir arriver une saison 2.

Comme le révèle la réalisatrice Emily V Gordon via un tweet, le tournage a pris du retard à cause de cette triste pandémie qui prend du temps à disparaître et qui apporte énormément de contraintes, notamment au niveau des voyages.





Little America *is* coming back! Our show is uniquely UNsuited to shooting in pandemic times, as we have a lot of international actors and a different cast each episode. But we're prepping to shoot early next year!