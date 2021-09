Bons plans iOS : Hyperforma, Subdivision Infinity

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Hyperforma, Subdivision Infinity. L'occasion d'économiser 33€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Calcvier (App, iPhone / iPad, v1.3.4, 5 Mo, iOS 11.0, Sergei Shpygar) passe de 1,99 € à gratuit. Le pavé numérique Calcvier transforme votre clavier en calculatrice ! Ajoutez une calculatrice pour effectuer des calculs rapides n’importe où.



Pas besoin de basculer entre les applications ou d'utiliser un widget...



Les + : Pratique Télécharger l'app gratuite Calcvier





MailTime Pro (App, iPhone, v3.1.0, 120 Mo, iOS 10.0) passe de 3,99 € à gratuit. Voici un bon client mail qui prétend pouvoir améliorer votre productivité et la façon d'envoyer/répondre aux emails en mode iMessage (comme les SMS). La version pro permet d'ajouter un nombre de comptes illimités et c'est évidemment celle-ci qu'on vous propose gratuitement. Si vous dialoguez beaucoup par mail, c'est MailTime qu'il vous faut.



Les + : Compatible avec iCloud, Gmail, Yahoo, AOL, Hotmail, Outlook...

Présentation unique sous forme SMS TouchID Télécharger l'app gratuite MailTime Pro





SleepMe (App, iPhone / iPad, v1.2, 57 Mo, iOS 14.0, Zoomfer LLC) passe de 0,99 € à gratuit. Sleep Me vous aide à vous endormir plus rapidement et à mieux dormir grâce à des sons apaisants. Sélectionnez la musique et les sons ambiants qui correspondent à votre humeur.



Choisissez entre des bruits de nature, de ville ou de ventilateur. La possibilité de mélanger différentes musiques et différents sons vous permettra de vraiment apaiser votre esprit.



Les + : Le compagnon de vos nuits Télécharger l'app gratuite SleepMe





Jeux gratuits iOS :

Rogue Hearts (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.19, 468 Mo, iOS 7.1, NINETAIL Co., Ltd) passe de 0,99 € à gratuit. Bienvenue dans cette réinterprétation moderne d'un Dungeon-RPG mettant, comme son nom l'indique, l'exploration de donjons en avant.



Il vous faudra de la stratégie pour venir à bout des différents niveaux générés aléatoirement...



Les + : La durée de vie

Une valeur sûre Télécharger le jeu gratuit Rogue Hearts





Math Racing 2 Pro (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v2.5, 397 Mo, iOS 13.0, POTG Apps) passe de 0,99 € à gratuit. Que diriez-vous de combiner jeu de course et mathématiques ? Math Racing 2 Pro est l'application parfaite pour connaître les bases tout en s'amusant.



Addition, soustraction, multiplication ou division : à vous de faire les bons choix pendant la course. Les + :



Apprendre en s'amusant

Pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit Math Racing 2 Pro





Subdivision Infinity (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.32, 493 Mo, iOS 8.0, Crescent Moon Games) passe de 4,99 € à gratuit. Subdivision Infinity est un jeu de tir spatial 3D de science-fiction immersif et palpitant.



Préparez votre vaisseau et parcourez la grande étendue de l'espace dans plus de 40 missions captivantes dans 5 lieux différents. Traquez et détruisez les vaisseaux spatiaux ennemis, écrasez les vaisseaux capitaux, exploitez les astéroïdes pour trouver des minéraux rares et trouvez les plans pour fabriquer de nouveaux vaisseaux étonnants.



Subdivision Infinity offre des graphismes époustouflants et un jeu de vaisseau spatial serré. Au-delà des missions principales de l'histoire, vous disposerez d'un éventail d'objectifs optionnels qui vous permettront de poursuivre votre route, notamment l'exploration spatiale, la chasse aux primes et les opérations minières.



Les + : Plus de 40 missions dans l'histoire principale

Support complet de l'IMF et de l'Apple TV ! Télécharger le jeu gratuit Subdivision Infinity





Promotions iOS :

Reigns (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone / iPad, v1.14, 153 Mo, iOS 9.0, Devolver) passe de 4,99 € à 0,99 €. Asseyez-vous sur votre trône de monarque médiéval bienveillant (ou malveillant) et balayez vers la gauche ou la droite de votre doigt royal pour imposer votre volonté au royaume. Survivez à la suite apparemment infinie de requêtes que vous adressent vos conseillers, les paysans, vos alliés et vos ennemis tout en maintenant l'équilibre entre les différentes factions d'influence de votre royaume. Mais attention : chacune de vos décisions risque d'entraîner des conséquences fâcheuses qui pourraient mettre en péril votre règne et votre dynastie !



Voici un drôle de jeu primé par Apple (et par iSoft) en 2016 avec un gameplay à la Tinder dans lequel il faut prendre des décisions importantes à chaque instant, à chaque évènement / demande.



Les + : Interface/graphismes réussis

Jeu très original et sympathique Télécharger Reigns à 0,99 €





Reigns: Game of Thrones (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone / iPad, v1.15, 215 Mo, iOS 9.0, Devolver) passe de 4,99 € à 0,99 €. Reigns: Game of Thrones est l'héritier de la série multi-oscarisée Game of Thrones® de HBO® et de Reigns, le jeu culte développé par Nerial et Devolver Digital. Au travers des visions hallucinées de Mélisandre, vous pourrez vous asseoir sur le Trône de Fer sous les traits de Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen et bien d'autres.



Tous les coups sont permis pour devancer vos ennemis et obtenir le soutien précaire de vos prétendus alliés. Prenez le contrôle du fragile équilibre de Westeros pour vous maintenir au pouvoir avec la faveur du peuple pour, peut-être, réussir un jour à survivre aux horreurs de l'hiver.



Les + : Le célèbre jeu de cartes combiné à la célèbre série télévisée Télécharger Reigns: Game of Thrones à 0,99 €





Reigns: Her Majesty (Jeu, Cartes / Aventure, iPhone / iPad, v1.07, 187 Mo, iOS 9.0, Devolver) passe de 2,99 € à 0,99 €. Reigns: Her Majesty est la suite de Reigns, le jeu culte dans lequel balayer une carte vers la droite ou la gauche peut changer le destin d'un souverain. Une renaissance culturelle a plongé le monde dans une nouvelle ère de connaissance et d'épanouissement, mais cupides et jaloux conspirent pour renverser la reine, trop tolérante à leur goût.



Usez de sagesse pour déjouer les complots qui vous visent, vous et votre époux, en balayant des cartes vers la droite ou la gauche pour prendre des décisions justes (ou pas) dans tous les domaines relevant du bon vouloir de Sa Majesté.



Les + : Les nombreuses possibilités et fins

Simple mais très prenant Télécharger Reigns: Her Majesty à 0,99 €





The Swords of Ditto (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0, 1,1 Go, iOS 13.0, Devolver) passe de 6,99 € à 0,99 €. The Swords of Ditto est un mélange réussi entre RPG et jeu d'action à la troisième personne, proposant une aventure unique à chaque nouveau héros légendaire qui livrera un combat acharné contre la maléfique Mormo.



Explorez un monde aussi ravissant qu'il est dangereux et affrontez de terribles donjons. Au gré de votre quête pour vaincre le mal qui sévit dans l'île, vous pourrez améliorer les capacités de votre héros dans un charmant village. Emparez-vous de l'épée mystique de Ditto et lancez-vous dans une aventure inoubliable, peuplée de délicieux personnages, et riche en 'loots' extraordinaires et en batailles héroïques ! Télécharger The Swords of Ditto à 0,99 €