Bons plans iOS : Majesty: The Fantasy Kingdom, Its About Time!

Hier à 22:42 (Màj hier à 22:42)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Majesty: The Fantasy Kingdom, Its About Time!. L'occasion d'économiser 20,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Easy Spending (App, iPhone / iPad, v4.10.5, 25 Mo, iOS 12.0, Tekton Technologies (P) Ltd.) passe de 1,99 € à gratuit. Une excellente app pour faire le suivi de vos dépenses en un éclair. La page d'accueil est simple et fonctionnelle, mais l'app permet de gérer également le multi-compte, le verrouillage des données, la recherche d'écriture, etc. Il s'agit de la plus jolie appli du genre. Par contre, il faut entrer ses dépenses à la main.



Les + : Très facile d'utilisation

Le widget

La sauvegarde automatique Télécharger l'app gratuite Easy Spending





PhotoPhix (App, iPhone / iPad, v3.01, 209 Mo, iOS 9.0, Compasition Apps) passe de 0,99 € à gratuit. Vous voulez faire plus avec vos photos?



Collages, étiquettes de texte, color splash, autocollants, cliparts, masques / formes, cadres, effets, filtres, des dessins sur vos photos ... tout est possible avec PhotoPhix! Il y a des possibilités illimitées pour créer votre propre collage.



Et quand vous avez terminé, partager vos collages sur les médias sociaux, comme Facebook, Twitter, Instagram.



Les + : Un outil complet, bien qu'un peu vieillot Télécharger l'app gratuite PhotoPhix





Its About Time! (App, iPhone / iPad, v2.4, 11 Mo, iOS 12.0, Eddy Street Productions, LLC) passe de 0,99 € à gratuit. Une application d'horloge simple avec une touche amusante. It's about Time offre un grand choix de couleurs, de polices et de couleurs de fond.



Elle comprend également une horloge de 24 heures, AM/PM, et une sélection avancée de couleurs.



Les + : Si vous voulez une horloge personnalisable Télécharger l'app gratuite Its About Time!





Jeux gratuits iOS :

Subdivision Infinity (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.32, 493 Mo, iOS 8.0, Crescent Moon Games) passe de 4,99 € à gratuit. Subdivision Infinity est un jeu de tir spatial 3D de science-fiction immersif et palpitant.



Préparez votre vaisseau et parcourez la grande étendue de l'espace dans plus de 40 missions captivantes dans 5 lieux différents. Traquez et détruisez les vaisseaux spatiaux ennemis, écrasez les vaisseaux capitaux, exploitez les astéroïdes pour trouver des minéraux rares et trouvez les plans pour fabriquer de nouveaux vaisseaux étonnants.



Subdivision Infinity offre des graphismes époustouflants et un jeu de vaisseau spatial serré. Au-delà des missions principales de l'histoire, vous disposerez d'un éventail d'objectifs optionnels qui vous permettront de poursuivre votre route, notamment l'exploration spatiale, la chasse aux primes et les opérations minières.



Les + : Plus de 40 missions dans l'histoire principale

Support complet de l'IMF et de l'Apple TV ! Télécharger le jeu gratuit Subdivision Infinity





Cubes (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v3.0, 332 Mo, iOS 9.0, zPower Software FZE) passe de 0,99 € à gratuit. Cubes Brain est un bon petit puzzle amusant où l'idée est de déplacer des cubes autour de l'écran par geste afin de recréer les motifs. Le hic, c'est que tous les cubes se déplacent à l'unisson, donc la seule façon de les réarranger est de les pousser contre les différentes barrières. Le jeu comprend 127 niveaux en tout.



Les + : Accessible à tous

Prenant et intelligent Télécharger le jeu gratuit Cubes





Cardinal Land (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.2, 44 Mo, iOS 7.0, Petro Shmigelskyi) passe de 1,99 € à gratuit. Un jeu de puzzle dans lequel vous avez 30 secondes pour recréer l'animal à partir des différentes pièces de couleur. Plus de 80 animaux sont représentés dans ce casse-tête pas si simple mais qui se classerait plutôt dans l'art que les jeux vidéos.



Les + : On apprend sur les animaux

Un partage de votre création sur votre Apple Watch (en watch face) Télécharger le jeu gratuit Cardinal Land





Promotions iOS :

Fisherman Cards Game (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v2.0, 76 Mo, iOS 11.0, Ciro Manna) passe de 3,49 € à 0,99 €. Salut marin, ce n'est pas un hasard si vous avez atterri sur mon île.



Si vous recherchez une nouvelle expérience de jeu et que vous n'avez pas peur d'affronter la mer, vous êtes au bon endroit. Naviguez dans les eaux les plus profondes et battez des créatures redoutables et légendaires dans ce fantastique jeu de cartes. Construisez votre deck avec les objets les plus étranges et magiques et conquérez les sept mers pour débloquer le nouveau mode de jeu ! Télécharger Fisherman Cards Game à 0,99 €





Majesty: The Fantasy Kingdom (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.13, 117 Mo, iOS 10.0, HeroCraft Ltd.) passe de 3,99 € à 0,99 €. Voici un jeu de stratégie temps réel dans lequel vous devez bâtir un royaume et éliminer vos ennemis. 30 bâtiments, 10 types de héros avec des tonnes de caractéristiques, des armes et armures ou encore une bonne douzaine de monstres composent le champ de bataille.



Ici, nous influençons les citoyens plutôt que de les diriger au millimètre, idéal pour se concentrer sur la "big picture". Vous pouvez donner des ordres au héros mais il faudra les payer. Et comme dans tout jeu de rôle : les héros améliorent leurs compétences et leurs talents, en plus de gagner de l'argent à dépenser dans de nouveaux équipements, armes et élixirs magiques.



Musique, graphismes et interface sont très bien réalisés.



Les + : 15 missions scénarisées

Un principe d'influence original Télécharger Majesty: The Fantasy Kingdom à 0,99 €