iPhone 13 : des bulles grises dans iMessage pour les SMS satellites d'urgence

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

2



La semaine dernière, l'analyste fiable d'Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu'Apple prendrait en charge les communications par satellite LEO avec l'iPhone 13. Dans la foulée, Mark Gurman de Bloomberg donnait quelques détails sur la fonctionnalité et sa mise en œuvre, notamment en parlant des appels d'urgence.

Une fonctionnalité réservée à certains pays

Maintenant, dans sa newsletter Power On du jour, le journaliste va un peu plus loin et assure que les fonctionnalités satellites ne seront disponibles que dans certains marchés.

Les caractéristiques d'urgence ne fonctionneront que dans les zones sans couverture cellulaire et uniquement dans certains marchés. Apple envisage de déployer éventuellement sa propre gamme de satellites pour diffuser des données sur les appareils, mais ce plan est probablement à des années de décoller.

Il dit également qu'Apple ne donnera pas la possibilité aux utilisateurs d'iPhone 13 de passer des appels lorsqu'ils n'auront pas de couverture cellulaire.

Certains m'ont demandé si ces nouvelles fonctionnalités signifient que l'iPhone 13 peut être utilisé comme téléphone satellite et a la possibilité de passer des appels n'importe où dans le monde sans couverture cellulaire. La réponse est un NON. Cela ne se produit pas maintenant, l'année prochaine ou à tout moment dans un proche avenir.

Gurman explique que le lancement de cette fonctionnalité nécessiterait du matériel qui n'est pas encore prêt. En outre, il serait "cher et pourrait provoquer une révolte de la part des opérateurs téléphoniques sur lesquels Apple compte".

Des bulles grises pour les messages satellites d'urgence

Selon le rapport Bloomberg de la semaine dernière, Apple travaille sur au moins deux approches : transmettre de courts messages d'urgence et envoyer des signaux de détresse SOS pour les crises, comme les accidents d'avion ou le naufrage de navires, dans des régions éloignées.

Apple intégrera apparemment la messagerie d'urgence par satellite dans l'application Messages, permettant aux utilisateurs de contacter les services d'urgence et leurs amis proches sans aucun signal cellulaire. Bloomberg dit que les messages d'urgence apparaîtraient sous forme de bulles grises, rejoignant le bleu iMessage traditionnel et le vert SMS. Les appels téléphoniques peuvent également être pris en charge.

Se connecter à un satellite nécessiterait que l'utilisateur soit à l'extérieur. Il peut falloir jusqu'à une minute pour obtenir un signal d'après le journaliste américain.

Apple devrait dévoiler officiellement l'iPhone 13 lors d'un événement médiatique dans quelques jours. Nous avons déjà évoqué le 14 septembre comme date idéale du keynote, chose qu'un employé d'Apple Store nous a confirmé cette semaine. Et avec les iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, Apple devrait présenter les nouveaux AirPods 3, Apple Watch 7 et autres iPad mini 6 / iPad 9.



