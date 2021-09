Mercedes présente l'EQE, la Classe E version électrique

Apple a présenté en avant-première son prochain magasin "Via del Corso", son dernier point de vente dans le centre animé de Rome, en Italie. Apple affirme que le magasin préserve le grand...

Le groupe Volkswagen enchaine. Après les ID.4 et Enyaq iV, voilà un nouveau SUV compact électrique. Il s'agit de l'Audi Q4 e-tron qui vient se placer sous le E-Tron original avec un gabarit...

Xiaomi continue d'essayer de nous surprendre et c'est réussi avec sa dernière annonce qui concerne sa toute nouvelle trottinette électrique. En partenariat avec Mercedes, ce tout nouveau modèle...

Une date de sortie annoncée pour mi-2022 avec la possibilité de choisir entre deux modèles dont le plus puissant n'a pas encore été révélé. En ce qui concerne le prix, pas d'indications pour le moment mais nul doute qu'il va falloir sortir le chéquier pour s'offrir ce petit bijou de technologie.

Pour faire simple, nous sommes sur les mêmes bases que l'EQS que ce soit au niveau du design général, des options disponibles... mais avec des caractéristiques plus basses comme l'autonomie ou les dimensions, histoire de faire également baisser le prix. Voici un court résumé de ce à quoi ressemblera l'EQE mais n'hésitez pas à vous rendre ici pour être au courant des moindres détails.

Si l'EQS était l'équivalent de la Classe S, l'EQE est en toute logique le modèle électrique de la Classe E. Afin de rester cohérent avec les catégories, cet EQE sera très ressemblant à l'EQS que ce soit d'un point de vue extérieur comme intérieur mais sera un peu moins imposant, moins bon en autonomie et donc plus abordable au niveau tarifs en toute logique (même si cela coûte très cher quoi qu'il arrive). Les caractéristiques principales de l'EQE :

Après l'EQA, l'EQB, l'EQC, l'EQV et l'EQS place à l'EQE. Mercedes ne rigole pas avec le lancement des modèles électriques et semble prêt pour faire la guerre à la concurrence. Aujourd'hui nous allons parler de l'EQE, un modèle qui sera présenté aujourd'hui lors d'un salon en Allemagne.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.