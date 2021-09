La création originale Apple TV+ « On The Rocks » sort en Blu-Ray et DVD

Il y a 8 heures

William Teixeira

Depuis le début d'Apple TV+, toutes les créations originales que vous voyez dans le catalogue ont pour objectif de rester une exclusivité au service de streaming. Cependant, le géant californien semble vouloir changer les choses en proposant ses programmes en dehors du monde du streaming !

On The Rocks en Blu-Ray

Après avoir acquis les droits de diffusions exclusifs de On The Rocks pour la plateforme Apple TV+, la firme de Cupertino prend désormais la décision de proposer le film en version DVD et Blu-Ray (pour l'instant qu'aux États-Unis).

Déjà disponible en précommande sur Amazon avec une expédition dès le 26 octobre 2021, le film est proposé au tarif de 17,99 dollars et affiche une distribution gérée par Lionsgate.



C'est la première fois qu'un film Apple TV+ sort du catalogue pour être proposé en achat physique, il y a deux hypothèses possibles qui ont pu amener à ce changement de position chez Apple.

Soit le film a incroyablement bien marché sur Apple TV+, ce qui a poussé la firme de Cupertino à vendre le film pour atteindre ceux qui n'iront jamais sur son service de streaming ou au contraire le film n'a pas rencontré le succès espéré et l'entreprise essaie de rentabiliser son acquisition.

« On The Rocks » met en avant l'histoire d'une jeune mère qui reprend contact avec son père à l'attitude excentrique et playboy. Dans ce film créé en septembre 2020, vous retrouvez des moments de joie, d'humour, de tristesse, mais aussi une relation père-fille qui n'est pas toujours simple des deux côtés.

Produit par Apple et le studio A24, le film propose un casting de star avec la présence de Bill Murray (vu dans SOS Fantômes, Retour à Zombieland...), il y aura aussi l'actrice Rashida Jones, l'incontournable Marlon Wayans et Jenny Slate.



En début d'année, Apple a proposé la série Défendre Jacob en DVD et Blu-Ray, ça a été le premier programme Apple TV+ à être disponible en dehors du service de streaming !

Visiblement, le géant californien s'ouvre de plus en plus à l'exportation de ses créations originales hors du catalogue de son service de streaming.