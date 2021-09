Doug Field abandonne l'Apple Car et file chez Ford

Medhi Naitmazi

Doug Field, vice-président des projets spéciaux d'Apple, quitte la société dirigée par Tim Cook et abandonne son travail sur l'Apple Car au profit d'un poste chez Ford, a annoncé le constructeur américain sur son site officiel.

Doug Field revient aux sources

Doug Field dirige depuis 2018 le développement de l'Apple Car aux côtés de Bob Mansfield et John Giannandrea, qui ont pris la direction du projet fin 2020. Avant de rejoindre Apple en 2018, Field a travaillé chez Tesla et a notamment supervisé la production de la Model 3.



Avant d'aller chez Tesla, Field était vice-président de l'ingénierie matérielle de la partie "Mac" d'Apple. C'est donc la deuxième fois qu'il quitte la société de Cupertino. Au total, il a passé huit ans et demi chez Apple.

Field revient chez Ford, où il a en fait débuté sa carrière en tant qu'ingénieur de développement. Il a également travaillé dans d'autres compagnies comme Johnson & Johnson, DEKA et Segway. Chez Ford, Field occupera le poste de responsable des technologies de pointe et des systèmes embarqués, où il travaillera sur l'IA, les logiciels et le matériel.



Les travaux sur la voiture Apple accuse un nouveau coup d'arrêt avec le départ de Field, démontrant une fois de plus un problème de leadership sur le projet Titan. L'an passé, plusieurs cadres sont partis en très peu de temps. Le retour de Field chez Apple a été largement considéré comme un facteur majeur dans la décision d'Apple de fabriquer une « Apple Car » complète plutôt que de commercialiser un système de conduite en marque blanche.



Cela dit, le chef de l'IA, John Giannandrea, dirige toujours le projet, et Apple a également récemment engagé Kevin Lynch, responsable de l'Apple Watch, pour superviser le développement d'Apple Car, sans oublier des ingénieurs en provenance des principaux constructeurs automobiles comme Porsche ou Mercedes récemment. Si vous attendez l'Apple Car, sachez que les experts ne tablent pas sur une présentation avant 2024 ou 2025 au plus tôt...