Pas de retard pour les MacBook Pro 2021 avec puce M1X

Hier à 18:30

Medhi Naitmazi

3



Alors que tous les regards sont tournés vers l'iPhone 13 et le keynote Apple annoncé pour la semaine prochaine, DigiTimes rapporte que les fournisseurs de miniLED pour le prochain MacBook Pro disent que les expéditions sont dans les temps.

Les MacBook Pro 2021 ne seront pas en retard

Malgré plusieurs rapports récents suggérant une pénurie liée aux panneaux mini-LED, finalement tout irait bien du côté d'Apple. Après avoir présenté un nouvel iPad Pro M1 doté de la technologie mini-LED au printemps dernier, Apple s'apprête à étendre la technologie sur de nouveaux produits.

Apple devrait dévoiler la série de MacBook Pro 2021 à rétroéclairage miniLED en octobre ou novembre 2021, avec des livraisons estimées à près de 4 millions d'unités sur le dernier trimestre de l'année.

Les fournisseurs de la firme à la pomme ont investi massivement pour augmenter la capacité de production de ce nouvel écran. DigiTimes rapporte que General Interface Solution, Epistar et Lextar Electronics se développent et profitent largement de la demande progressive des dalles miniLED.



Le mois dernier, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que le nouveau MacBook Pro 16" M1X devrait être dévoilé cet automne, deux ans après le lancement du premier MacBook Pro 16 pouces. Pour l'instant, des rumeurs suggèrent que l'annonce d'un nouveau MacBook Pro arrivera en octobre ou novembre, avec une variante 14 pouces très attendue.



Toujours en août, l'analyste fiable d'Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré que les MacBooks, et non les iPads, seront les principaux vendeurs de panneaux miniLED, car il s'attend à ce que les livraisons de MacBook augmentent de 20 % ou plus en 2021 et 2022.



Si les rumeurs s'avèrent exactes, ce nouveau MacBook Pro avec écran mini-LED a tout pour séduire les fans d'Apple, car les fuites suggèrent que l'ordinateur portable présentera (enfin) un nouveau design, reflétant le style à bords plats des iPhones et iPads actuels; un emplacement pour carte SD, le retour du HDRMI, et une webcam 1080p, et plus encore.



La plus grande question concerne finalement la dénomination commerciale de la puce nouvelle génération : M1X ou M2 ? Qu'en pensez-vous ?