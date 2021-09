WhatsApp dit adieu aux iPhone SE, 6s et 6s Plus sous iOS 10

Corentin Ruffin

La popularité de WhatsApp Messenger dans le monde n'est plus à prouver, et aujourd'hui, l'application de messagerie instantanée compte plus de deux milliards d'utilisateurs. Seulement, parmi ce nombre impressionnant, certains vont peut-être devoir changer d'appareil s'ils souhaitent continuer à utiliser l'app.



Car oui, en novembre prochain, l'équipe de Facebook va mettre à jour la liste des appareils compatibles, laissant notamment de côté l'iPhone SE, 6s et 6s Plus, sauf si ils sont mis à jour. En effet, ces téléphones peuvent tourner sous iOS 10 mais aussi sur des versions supérieures.

WhatsApp Messenger va cesser de fonctionner sur certains appareils



Dès le 1er novembre, l'application de messagerie instantanée sera mise à jour, arrêtant ainsi de fonctionner avec de nombreux appareils sous iOS 10 ou Android 4.1, dont voici la liste publiée sur le blog :

Apple : iPhone SE, 6s et 6s Plus ;

Huawei : Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S et Ascend D2.

LG : LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, et Optimus F3Q ;

Samsung : Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core et Galaxy Ace 2 ;

Sony : Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L et Xperia Arc S ;

ZTE : ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 et Memo ;

Autres : Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 et THL W8 ;

