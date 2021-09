Apple TV+ : trois nouvelles séries pour les enfants dès cet automne

Alexandre Godard

D'ici au 15 octobre, trois nouvelles séries animées vont voit le jour sur la plateforme Apple TV+. Nul doute que vous ne serez pas les premiers intéressés mais n'oubliez pas de prévenir vos enfants, ce sont eux les concernés cette fois-ci.

C'est votre tour les enfants !

Apple TV+ le sait, pour attirer du monde et bien il faut essayer de contenter tout le monde. C'est justement pour cela qu'après avoir lancé plusieurs séries destinées aux "adultes", c'est au tour des enfants de prendre du plaisir.



Dès cet automne, pas moins de trois nouvelles séries animées vont faire leur apparition sur la plateforme.



Voici le programme :



Wolfboy and Everything Factory

Get Rolling With Otis

Puppy Place

Pour ce qui est de la date de sortie, ils seront disponibles dans le même ordre que présenté ci-dessus. Le premier sera disponible le 24 septembre tandis que le second suivra le 8 octobre avant d'être rejoint par le troisième le 15 octobre.



Wolfboy est un petit personnage qui découvre un royaume au centre de la Terre et va vivre une aventure durant laquelle il va rencontrer des êtres fantastiques qui travaillent pour le monde "réel".



Get Rolling With Otis est une histoire tirée d'un livre connu. Dans cette série, les enfants pourront suivre un "tracteur au grand cœur".



Puppy Place raconte l'aventure de frères et sœurs qui adorent tous les chiens. Une jolie façon de montrer aux enfants l'amour entre l'homme et l'animal.