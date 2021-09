Le film Pokémon: les secrets de la jungle arrive sur Netflix le 8 octobre

Après avoir fait ses débuts au Japon l'année dernière, le 23e film d'animation de la franchise Pokémon vient d'être annoncé sur Netflix. En dehors du continent asiatique, Pokémon : Les secrets de la jungle fera ses débuts dans le monde sur la plateforme de streaming le 8 octobre. La première marquera les débuts internationaux du film.

Le 23e film Pokémon arrive dans un mois

Le film est essentiellement le point de vue de Pokémon sur l'histoire de Tarzan. Lorsque Ash et Pikachu partent explorer la forêt d'Okoya, ils découvrent un garçon nommé Koko. Grâce à une éducation reçue des mains d'un Pokémon nommé Dada Zarude, Koko pense que lui aussi est un Pokémon. L'arrivée de Ash et Pikachu dans sa maison forestière l'amène à remettre en question tout ce qu'il pensait être vrai sur son existence.

Emily Arons, vice-présidente principale des licences chez The Pokémon Company International a déclaré :

Au cours de l'année du 25e anniversaire de Pokémon, nous voulions que les fans aient la possibilité de découvrir le dernier film d'animation Pokémon simultanément en tant que communauté mondiale. L'animation Pokémon est un pilier très apprécié de la franchise et Netflix est le partenaire idéal pour nous aider une fois de plus à offrir un moment mondial aux fans alors que nous célébrons 25 ans d'action et d'aventure avec Ash et son Pikachu.

Pour célébrer davantage l'annonce, à partir d'aujourd'hui, les dresseurs pourront recevoir la forme alternative de Zarude qui est présentée dans le film, ainsi que Shiny Celebi, dans leurs jeux vidéo Pokémon Sword ou Pokémon Shield en s'inscrivant à la newsletter du Pokémon Trainer Club avant le 25 septembre 2021.



Les fans peuvent également s'attendre à des activations dans Pokémon GO célébrant le lancement mondial de "Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle" avec des détails bientôt annoncés.



En attendant de le découvrir sur Netflix, voici la bande-annonce :