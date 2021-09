La nouvelle politique de l'App Store n'est pas si dérangeante pour Apple

Alexandre Godard

L'analyste Huberty de Morgan Stanley n'a pas sa langue dans sa poche et elle le démontre une nouvelle fois. Selon elle, le récent changement de politique de l'App Store annoncé ne sera pas un fardeau au niveau économique pour la firme de Cupertino.

Apple : un changement de politique qui n'impactera presque pas les finances

Récemment, nous avons évoqué les changements à venir au niveau de l'App Store afin que les développeurs soient plus heureux. Après des mois de discussions tendues, un groupe de développeurs et les dirigeants de la Pomme sont parvenus à un accord sur sept points qui seront très prochainement améliorés.



L'un des points les plus notables, c'est la possibilité pour un développeur de proposer via son application présente sur l'App Store une redirection vers une boutique extérieure afin de contourner la commission d'Apple.

Un changement qui pourrait totalement impacter les futures finances d'Apple mais pas selon cette analyste. Katy Huberty de Morgan Stanley a réagi à cet accord et selon elle, l'impact devrait être minime.



À travers ses propos, elle explique que le bénéfice par action d'Apple (BPA) devrait au maximum chuter de 1 à 2% en 2022 ce qui n'est pas très grave pour une telle entreprise. Huberty rappelle également que des grosses applications comme Netflix ou encore Spotify ont déjà désactivé depuis plusieurs années l'abonnement via l'App Store. Autrement dit, Apple ne touche plus de commissions sur les abonnements concernant ces applications depuis bien longtemps.



Pour faire simple, elle pense que même si toutes les "petites" applications appliquent cette nouvelle politique, il n'y aura pas de quoi avoir peur du côté d'Apple. Entre nous, on se doute bien que si Apple a donné son accord, c'est qu'il a fait et refait les calculs des centaines de fois pour être sûr que cela ne l'affecte pas tant que ça.



Précisons d'ailleurs que seul un certain type d'application sera éligible à cette nouvelle politique. Les développeurs ont encore beaucoup de pain sur la planche pour que "tout le monde" soit satisfait sur cette plateforme.



