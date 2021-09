Thumper Pocket Edition+ s'annonce sur Apple Arcade

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

Le service Apple Arcade continue d'agrémenter son catalogue. Cette fois, c'est l'annonce de l'arrivée de Thumper: Pocket Edition+ qui nous est partagée sur Twitter. Le titre déjà connu sur App Store depuis 2018 sera complètement "gratuit" pour les abonnés. Et comme nous savons tout, la version "+" sortira le 8 octobre prochain.



Thumper: Pocket Edition+ arrive sur Apple Arcade

Thumper est un jeu de rythme incroyable qui a connu un franc succès en VR puis sur consoles et mobiles. Les développeurs le décrivent comme un jeu de violence rythmique, d'action classique et de vitesse qui donne des ampoules aux doigts. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore pratiqué, Thumper vous met dans la peau d'un scarabée de l'espace qui fonce sur des rails à travers 9 niveaux ponctués de boss. Un mélange parfait entre Wipeout et de Pinball, avec une maniabilité à une main hors-pair et une bande-son qui colle parfaitement à l'ambiance. À tel point que les gars du studio Drool conseillent d'avoir un casque filaire ou les haut-parleurs intégrés plutôt que des écouteurs Bluetooth pour éviter toute latence...

Déboule vers l'avant, maîtrise des nouveaux mouvements et tente de survivre aux affrontements contre les boss. Propulsé par une bande-son originale, tu ressentiras chaque impact. Pour atteindre le nirvana synesthésique, il faudra conquérir l'enfer rythmique.

Fonctionnalités :

Des contrôles ultra-précis à une touche

60 FPS fluides en portrait et en paysage

Neuf niveaux épiques

Affronte des boss à couper le souffle

Des visuels psychédéliques et une bande-son originale

Le mode JEU + (difficulté et vitesse augmentées)



Rendez-vous le mois prochain pour le (re)découvrir sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu Thumper – Édition de poche+