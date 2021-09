D'anciens designers d'Apple et Beats lancent une webcam 4K pour Mac

Julien Russo

La qualité de la webcam des MacBook et iMac fait souvent l'objet de déception chez les utiisateurs, Apple propose du 720p sur la majorité des Mac commercialisé excepté l'iMac 2021 qui est l'un des rares à embarquer une caméra FaceTime HD 1080p. D'anciens designers ayant travaillé pour Apple ont décidé de former une équipe afin de concevoir une véritable alternative pour les utilisateurs sous macOS.

Une webcam avec une qualité 4K

Présenté comme la première webcam professionnelle, d'anciens employés d'Apple, Beats et Uber se sont unis pour créer une caméra ayant une qualité d'image exceptionnelle. Celle-ci peut servir dans le cadre d'une activité pro, pour des conférences vidéos ou encore pour du streaming sur YouTube, Twitch...

Nommé Opal C1, ce nouveau produit va répondre à toutes vos exigences, à commencer par les microphones intégrés, les créateurs expliquent avoir intégré 12 microphones avec une fonctionnalité antibruit pour supprimer le bruit autour de vous et se concentrer uniquement sur votre voix.



Cette avancée a été possible grâce à l'appui d'une "intelligence du bruit", un traitement logiciel qui va s'occuper de reconnaitre et filtrer les bruits indésirables qui arrivent dans les micros. Dès qu'un bruit comme un aboiement, un cri d'enfant ou le son d'une TV arrivera, il sera automatiquement supprimé afin de ne laisser que la voix de l'utilisateur.



Les anciens designers affirment aussi proposer l'objectif le plus rapide, jamais vu sur une webcam. Celui-ci est en verre à six éléments ƒ1,8 et apporte 2,4 fois plus de lumière que la majorité des webcams concurrentes (y compris celle intégrée sur les Mac).

L'Opal C1 embarque aussi un capteur Sony 4K de 7,8 mm. Grâce à ce composant, les couleurs vont devenir plus vives, les noirs plus foncés et la résolution sera jusqu’à 5x meilleur que les principaux concurrents.

Au niveau des matériaux utilisés, nous sommes sur une conception en aluminium de qualité aérodynamique usiné avec une précision dédiée à l'Opal.

Comparaison

Pour vous montrer la qualité des couleurs ou encore la luminosité formidable que peut apporter l'Opal C1, les anciens ingénieurs ont comparé leur produit avec la webcam intégrée dans les MacBook (720p) et la Sony A7 qui est représentée dans la comparaison comme le "top du top".

On constate une incroyable différence de luminosité et de couleurs entre la webcam des MacBook et l'Opal C1. C'est là que l’on comprend que le verre à six éléments ƒ1,8 et le capteur Sony 4K de 7,8 mm en simultanée apportent un résultat impressionnant.

Les composants internes

Au-delà de la qualité audio et vidéo, l'Opale C1 est une véritable pépite technologique, elle embarque la micropuce Opal Trillium, une puce conçue en interne spécialement pour la webcam.

On retrouve aussi la nouvelle puce VPU de 14 nanomètres d'Intel, c'est grâce à elle que vous pourrez faire un effet Bokeh lors de vos conversations vidéos.



L'Opal C1 peut aussi se connecter à une application développée pour macOS, vous pourrez configurer votre webcam, appliquer le filtre Bokeh ou encore effectuer des retouches sur l'image et l'audio.

Prix, couleurs et disponibilité

Sans surprise, toute cette qualité a un coût, l'Opal C1 est proposé en noir ou blanc au tarif de... 300$ ce qui fait quand même très cher pour une webcam !

Pour le moment, elle est simplement disponible sur réservation, il suffit de vous connecter sur opalcamera.com et de vous inscrire pour être informé des précommandes qui viendront probablement dans les prochaines semaines.