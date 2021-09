Apple développerait l'Apple Car seul pour éviter de nouveaux retards

Corentin Ruffin

Ce n'est plus une surprise, ni un secret de Polichinelle : Apple travaille depuis plusieurs années sur l'arrivée de sa voiture autonome. Si au début nous ne savions pas s'il s'agissait d'un véhicule réel ou d'un logiciel pour les constructeurs, il semblerait que les dernières actualités pointent finalement pour l'arrivée d'une Apple Car.

Et ces dernières semaines, la Pomme s'est mis en marche pour trouver un partenaire de développement de la voiture. Seulement, ne parvenant pas à trouver un accord valable, la firme de Cupertino aurait fait le choix de la faire elle-même, évitant ainsi de nouveaux retards.

Apple renoncerait à développer sa voiture avec un partenaire

Selon des sources du Maeil Economic Daily de Corée, Apple aurait donc renoncé à s'aider d'un autre constructeur automobile pour le développement de son véhicule électrique. Conformément à un précédent rapport de Reuters, le rapport explique que l'entreprise dispose de sa propre unité de recherche et de développement de matériel automobile depuis 2014, mais qu'en raison des difficultés de développement, elle a contacté BMW, Hyundai, Nissan et Toyota pour explorer des accords de développement.



Les pourparlers avec les constructeurs automobiles ont apparemment échoué, obligeant Apple à se tourner vers sa propre équipe de recherche. Apple a maintenant envoyé une demande d'information (RFI), une demande de proposition (RFP) et une demande de devis (RFQ) aux fabricants mondiaux de pièces automobiles.



