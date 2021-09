HBO Max arrive en Europe dès le mois prochain, un lancement en France ?

William Teixeira

HBO Max rencontre un joli succès aux États-Unis grâce notamment à son catalogue ultra complet et ses accords de diffusion en simultanée de la sortie au cinéma. Disponible depuis mai 2020, HBO Max n'est toujours pas disponible en Europe, 1 an après son lancement initial. Rassurez-vous, les choses vont changer...

HBO Max débarque en Europe

Quand on a des exigences dans l'univers du streaming comme ceux du groupe HBO, une simple disponibilité aux États-Unis ne peut pas tenir sur la durée. Souhaitant agrandir sa part de marché et atteindre toujours plus de potentiels nouveaux abonnés, HBO Max va bientôt se lancer en Europe dans 6 nouveaux pays.

Dès le mois prochain, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande, Andorre et l'Espagne vont avoir accès à un catalogue dédié HBO Max.



Le lancement dans ces nouveaux pays est prévu pour le 26 octobre 2021, ce sera aussi la date de publication de l'application dans l'App Store, le Google Play Store et toutes les autres plateformes où HBO Max est déjà disponible aux États-Unis.

Et ce n’est pas fini...

Dès l'année prochaine, HBO Max va renforcer sa présence à l'international, le service de streaming va être disponible en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, en Hongrie, en Moldavie, au Monténégro, en Macédoine du Nord, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Serbie, en Slovaquie et en Slovénie.

Chaque pays aura sa propre tarification qui prendra en compte les différentes taxes, au niveau des abonnements on devrait trouver l'équivalent de ce qui est actuellement proposé aux États-Unis.



Avec des franchises comme The Hobbit, Matrix et The Lord of the Rings et des séries comme The Big Bang Theory, Friends, Game of Thrones ou encore South Park, on parle d'un concurrent extrêmement sérieux face à Netflix et Disney+.

La France complètement oubliée...

Il y a 7 mois, une communication officielle du groupe HBO laissait sous-entendre une absence de lancement en France quand le déploiement du service allait commencer en Europe.

Visiblement, les nouvelles informations obtenues aujourd'hui confirment que notre pays est exclu des plans du groupe HBO.

Si HBO Max ne souhaite pas rendre disponible son service de streaming en France, cela peut s'expliquer par l'existence d'un accord d'exclusivité entre le géant américain et OCS. En effet, Orange possède le catalogue HBO jusqu'en 2022 et le renouvellera peut-être si un nouvel accord est trouvé. Si c'est le cas, cela voudra dire que HBO Max n'est pas près d'arriver avant longtemps !



En attendant... Pour profiter de HBO Max, on peut toujours utiliser un VPN permettant de simuler votre présence aux États-Unis.

