Microsoft améliore le jumelage de la manette Xbox sur iOS et iPadOS

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Réagir



Comme pour sa console, Microsoft publie régulièrement des mises à jour pour ses manettes. L'entreprise vient de lancer une nouvelle version (actuellement en statut bêta) qui propose une meilleure association pour les iPhone et iPad qui seront sous iOS 15 dans quelques semaines. Microsoft donne plusieurs détails sur cette mise à jour dédiée essentiellement aux gamers sur iPhone et iPad !

L'association va devenir plus simple et rapide

Depuis iOS 13 et iPadOS 13, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad peuvent connecter en Bluetooth la manette de leur console. On pense par exemple à la DualShock V2 de la PlayStation 4, la DualSense de la PlayStation 5 ou encore la manette Xbox sans fil.

Pour Apple, c'est une bonne chose qui permet de vendre plus d'abonnements au service Apple Arcade et pour les développeurs, c'est l'occasion d'offrir une nouvelle expérience de jeu.



Si vous avez déjà jumelé une manette de PlayStation à votre iPhone ou iPad, vous avez probablement vu que l'association était rapide et quasiment instantanée.

Pour les manettes de Xbox, on sent qu'il y a une certaine optimisation à réaliser pour que la connexion entre la manette et l'appareil Apple se fasse plus vite !



Microsoft a bien pris en contact cette nécessité de faire mieux pour les joueurs Xbox, l'entreprise vient d'affirmer dans un billet de blog, qu'elle avait fini le développement d'une mise à jour destinée aux manettes adaptatives Xbox One, Xbox Elite 2 et Xbox. Avant la publication de la mise à jour à tous les utilisateurs, Microsoft soit d'abord faire passer la nouvelle version auprès de sa communauté de bêta-testeurs.

Pour améliorer la connectivité, Microsoft explique avoir pris en charge le Bluetooth Low Energy, selon le fabricant de la console star, cela permettrait d'améliorer d'une manière spectaculaire la connexion de la manette Xbox à un iPhone ou iPad.

Chose importante, cette prise en charge offrira une meilleure association exclusivement pour les appareils sous iOS 15 et iPadOS 15 qui seront disponibles dans quelques semaines.

Pour les versions inférieures, le jumelage sera toujours la même.

Ces manettes prennent désormais en charge le Bluetooth Low Energy, qui offre une meilleure compatibilité entre les appareils et permet de meilleures expériences de jumelage. Vous pourrez jouer sans fil sur les PC Windows 10, iOS 15+ et les appareils Android avec Bluetooth Low Energy pour jouer à distance depuis votre console ou les jeux dans le cloud avec Xbox Game Pass Ultimate en déplacement.

Microsoft révèle aussi que ce nouveau firmware va apporter une mémorisation de 2 jumelages simultanée, il y aura un hôte Bluetooth "console" et un hôte "divers" qui consistera à se souvenir d'une connexion avec un autre appareil comme votre iPhone, iPad ou votre PC sous Windows 10.



Avec cette technique, l'utilisateur pourra switcher en quelques secondes de l'hôte console à l'hôte divers et inversement, pas besoin de se reconnecter à chaque fois sur les appareils.

À noter que cela ne concerne que deux appareils, si vous en avez un troisième où vous connectez la manette, l'appairage devra se faire manuellement.

Dernière nouveauté intéressante dans le firmware pour les manettes Xbox, c'est la compatibilité "Dynamic Latency Input".



Au stade de la bêta pour l'instant, Microsoft n'a pas mentionné quand la mise à jour sera disponible pour tous les joueurs Xbox. On espère tout de même que Microsoft sera synchronisée avec la sortie des prochains OS d'Apple qui ne devraient plus tarder !